ОРЛЕН открива седма станция за зареждане с водород

ОРЛЕН открива седмата си обществено достъпна станция за зареждане с водород в Полша, съобщи H2Tech. Съоръжението се намира в гр. Гдиня и обслужва леки автомобили, автобуси и камиони.

Инвестицията бележи поредния важен етап в разширяването на водородната инфраструктура в Полша, като подкрепя развитието на транспорта с ниски емисии.

Станцията е изградена по проекта PureH2 и е съфинансирана от Европейския съюз. Има дневен капацитет от 630 кг водород. Зареждането на лек автомобил отнема около пет минути, а на автобус – около 15 минути. Станцията работи денонощно.

До 2035 г. групата ОРЛЕН планира да достигне общ капацитет на електролизьорите от около 0,9 GW. В съчетание с проектите за преобразуване на отпадъци във водород се очаква това да позволи годишно производство от над 130 000 тона възобновяем водород.

Нови станции за зареждане се разработват и в рамките на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), което ще улесни пътуването с водородни превозни средства в Полша и Европа.

„Водородът ще играе все по-важна роля в съвременната икономика, особено като гориво в обществения и тежкотоварния транспорт, където водородът може да допринесе значително за декарбонизацията и подобряването на качеството на въздуха. Целта ни е да изградим надеждна мрежа за водород за транспортния сектор“, казва Гжегож Йожвяк, изпълнителен директор за биогорива и водород в ОРЛЕН.