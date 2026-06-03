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В 15 области текат масови съкращения

31 фирми са заявили освобождаване на работници от началото на годината

Днес, 06:00
Над 3000 души остават без работа по заявките на работодателите от началото на годината.
Pexels
Над 3000 души остават без работа по заявките на работодателите от началото на годината.

31 уведомления за масови съкращения са подадени от началото на годината в бюрата по труда, показват данни на Агенцията по заетостта, предоставени на "Сега". Съкращенията обхващат 3109 души в 15 области на страната. При по-масови съкращения работодателите подават заявления до агенцията.

Най-голям дял от уведомленията се депозират от производствения сектор, включително предприятия, работещи за автомобилната индустрия, текстил и обувки, електроника, акумулатори, както и месопреработване и птицевъдство, обясняват от агенцията. Вторият значим сегмент са компаниите от ИТ и аутсорсинг услугите, които продължават да се преструктурират. Отделно се наблюдават съкращения и в енергетиката, както и в няколко предприятия от логистиката и търговията.

Най-големи съкращения са заявили от "Се Борднетце-България“. Японският производител на автомобилни кабелни инсталации закрива завода си в Карнобат, като освобождава 800 работници. Миналата година компанията закри и завода в Мездра, като изтегля производството в Румъния и Молдова. Съкращенията в Карнобат ще стават на етапи до края на годината.

Доста хора остават без работа и от "МД Електроник" във Враца. Германската фирма за производство на кабели за данни също се изтегля от България, като освобождава над 500 души.

Този месец започнаха съкращенията в американската ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" в Гълъбово, като там без работа ще останат 350 души. Дългосрочният договор на централата с НЕК изтече на 8 май. Директорът на местното бюро по труда в Стара Загора Георги Гьоков (бивш социален министър) очаква хората бързо да си намерят работа, тъй като са с висока квалификация и вече има интерес към тях от други работодатели.

"Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс" в Пловдив също е подала заявление за масови съкращения. Фирмата произвежда електронни и електромеханични модули и компоненти.

Сред по-големите заявки е и тази на "Елхим Искра" в Пазарджик, която беше временно спряла работа поради проблеми, а според спасителния ѝ план трябва да се трансформира в по-малко, но по-гъвкаво предприятие (фирмата произвежда батерии). Именно заради преструктурирането са предприети и съкращения.

Другите фирми, които се открояват с по-големи съкращения, са "Форис Юръп" и "Кока-Кола".

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