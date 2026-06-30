Bosch съкращава 670 души в България

"Бош" спира дейността на "Бош Инженеринг Център София" от средата на 2027 г., съобщиха от компанията. 670 души ще бъдат съкратени - първите 400 още тази година, а останалите - до средата на следващата година. По информация на "Капитал" всички съкратени служители ще получат като обезщетение шест брутни месечни заплати.

"Автомобилната индустрия преживява една от най-значимите трансформации в своята история," заяви Дан Лазареску, главен изпълнителен директор на Роберт Бош ЕООД и представител на Група Бош в България, цитиран от пресцентъра си. Той обяснява, че адаптирането към новата реалност изисква стратегически, понякога трудни решения. "Това преструктуриране е съществена стъпка за осигуряване на дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост на Бош в бързо развиващата се пазарна среда."

"Бош" присъства в България повече от 30 години. Компанията уверява, че ще продължи да реализира дейността си в различни сектори, обслужвайки българския пазар и регионалните клиенти.

В съобщението се говори още за "безпрецедентните предизвикателства" пред световната автомобилна индустрия. "Липсата на регулаторна рамка допълнително затруднява въвеждането на нови решения като водорода. Освен това, навлизането на иновации като електрическата мобилност и автоматизираното шофиране също се забавя значително, докато търсенето на пазарите, на които оперира Бош, все по-осезаемо се измества към региони извън Европа", гласи съобщението.