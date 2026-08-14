Радев дава АМ "Черно море" на турски фирми

Български и турски компании, инженери и работници ще участват съвместно в строителството на автомагистрала „Черно море“ между Варна и Бургас. Това съобщи министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу след проведени срещи в София с премиера Румен Радев и министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, съобщи БТА.

Проектът обхваща над 100-километрово трасе, което в бъдеще се предвижда да продължи на север и да свърже пътната мрежа на България с тази на Румъния. От турска страна е заявен инвестиционен интерес, но министър Уралоглу подчерта, че в изпълнението на строителните дейности задължително ще участват и местни български партньори.

Преди месец премиерът Радев твърдеше, че замразяването на договора с "Боташ", "няма нищо общо с магистрала "Черно море", с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок "Хан Тервел", с въздуха, който дишаме. Протоколът от тези отношения в газовата сфера няма нищо общо, с който и да е друг проект".

По време на разговорите са обсъдени мерки за облекчаване на засиления трафик през съвместната граница, където контролно-пропускателните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ работят под силно натоварване. Двете държави подготвят разкриването на нови сухопътни и железопътни гранични пунктове, включително изграждането на жп линията Одрин – Лесово – Елхово – Ямбол като алтернативно трасе.

Премиерът Радев и турският транспортен министър бяха категорични, че свързаността между двете страни е ключов фактор за развитието на целия регион. Акцент в разговорите бяха също изграждането на съвместни коридори за зелена енергия, транзитът на природен газ и адаптирането на договора между „Булгаргаз“ и „Боташ“ към пазарните условия.

В сферата на въздушния транспорт е договорено сътрудничество при управлението на трафика. В рамките на това партньорство летището в Истанбул ще подпомогне аеропорта в Бургас за поемането на засиления пътнически поток за песенния конкурс „Евровизия“.

Турция проявява интерес към концесия на АМ "Черно море" и при правителството на Росен Желязков. Тогава стана ясно, че са водени разговори не само за изграждане магистралата, но и на два допълнителни скоростни пътя – от Малко Търново до Бургас и от Варна до Дуранкулак. Така би се осигурила бърза транспортна връзка от турската до румънската граница.

Според правителствената управленска програма - до декември 2027 г. за Черноморския транспортен коридор трябва да има изготвен идеен проект и подробен устройствен план като основа на подготвителни действия и възлагане на концесия.