Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село

Може ли да си представите, че вместо да публикуват снимки от презокеански пътешествия, фоайетата на най-скъпи хотели, облечени от глава до пети в скъпи марки, магистратите трескаво търсят снимки с консервите и месото, които са получили от село, за да докажат, че всъщност са имали пари за въпросните луксозни пътувания и разходи?

Сигурно не можете. Но това са реални сцени от т.нар. ветинг в Молдова. Ветингът е процес на прочистване на системата чрез проверка за миналото, имотното състояние, професионалните качества и почтеността на магистратите. В подкрепа на провеждането му в България се чуват все повече гласове. Паралели с Молдова могат да се правят, доколкото съдебната система и там беше проядена от зависимости и скандали, а държавата беше определяна като "завладяна". Молдова обаче е кандидат за член на Европейския съюз, а България е пълноправен член. Няма държава от ЕС, в чиято съдебна система е бил провеждан ветинг. А тук говорим и за участие на външни експерти. Стои въпросът и за извънредното законодателство и как то би се вписало в концепцията за несменяемост на магистратите и дали би издържало проверка в Конституционния съд или пред Съда на ЕС или Съдът в Страсбург.

Новото мнозинство засега не изглежда да смята да "реже до кокал". Говори се обаче за "мек ветинг" - правосъдният министър Николай Найденов каза наскоро в интервю за Mediapool, че ще бъде ограничена възможността едни и същи хора да заемат ръководни позиции в съдебната власт за неограничено време. "Ще ограничим така наречените вечни началници в съдебната власт, ако мога да кажа, в една мека форма на ветинг", каза той. Ще видим тепърва какъв ще е резултатът от този мек ветинг.

Ето как се случва "твърдият", разказано от "Европейска правда" след разговори с участници в процеса и преглед на документи, които са публично достъпни..

В Молдова

ветингът е толкова строг, че от Върховния съд "преминава" само един съдия.

По време на ветинга се чуват истории за сватбени подаръци, за помощ от родители, работещи в чужбина... Дори обяснения, че съдиите спестяват от храна, защото имат буркани със зимнина и наденица от роднини от село. Тези аргументи минават, ако са подплатени с доказателства.

"При нас през това време се случи "кражбата на века" (източването на около 1 милиард евро от три банки; олигархът Влад Плахотнюк беше осъден като един от съорганизаторите на схемата), при нас имаше пералня за пари (изпрани над 20 милиарда евро нелегални руски пари през молдовски банки, организирано от друг олигарх, Вячеслав Платон), имаше анулиране на изборите в Кишинев, когато на тях победи кандидатът на опозицията, и всичко това се случваше с активното участие на съдебната власт", обяснява Илие Киртоаке, ръководител на експертната организация "Юридически ресурсен център на Молдова".

Молдова се сблъсква с невъзможност да реформира корумпирана и затворена система със силите на самата тази система, затова стандартните европейски подходи чрез самоуправление на съдиите и прокурорите, чрез постепенно обновяване и т.н. нямат шанс.

Но през 2022 г. почти едновременно изтича мандатът на органите, които кадруват в съда и прокуратурата. "Това направи възможен пълния рестарт на тези органи", разказва Надежда Хриптиевски, член на първата комисия, провеждала проверката на кандидатите за двата съвета. Това е първият етап от реформата, предварителен ветинг. В комисията влизат трима молдовци и трима чужденци. "Аз съм абсолютно независим от когото и да било. Единственото, от което наистина мога да се страхувам, е да не загубя репутацията си", казва литовският прокурор Ирмантас Микельонис, който е един от чуждестранните членове на комисията по ветинг на прокурорите. Той допълва, че работата му се заплаща от ЕС и правителството на Молдова няма нищо общо.

Подборът на кандидатите за съветите е максимално строг:

за отрицателно заключение са достатъчни "сериозни съмнения" в почтеността

на кандидата. Това действа като шок за системата, която дотогава реално не е проверявана за почтеност. Магистратите разбират, че и на следващите етапи всичко ще бъде сериозно.

Почистването на системата започва от Върховния съд. Резултатите са красноречиви. "От 24 съдии във Върховния съд, които бяха в неговия състав през 2023 г., проверката премина само един", обяснява членът на ветинговата комисия за съдии Андрей Бивол. Мнозинство от съдиите решава да не позволи проверки. Така с щом законът влиза в сила, 19 от 24-те съдии веднага подават оставка. "От тези 19 може би трима направиха това в знак на протест, а всички останали - само защото това им даваше възможност да избегнат проверката и да запазят специалните съдийски пенсии", обяснява Бивол. Те получават обезщетение в размер на около 30 хиляди евро плюс пенсия в размер на 75% от последната си заплата.

"Останаха петима действащи съдии. Но от тях само един успя да премине ветинга", разказва Бивол.

Основното "оръжие" на молдовската комисия по ветинга е проверката на приходите и разходите на магистратите. Законът за ветинга дава правото да проверява приходите и разходите на съдията за последните 12 години, като комисията има достъп до банкова и данъчна информация. За това време разминаването между намерените разходи и доказаните приходи на съдията трябва да бъде в рамките на приблизително 12 хиляди евро. Същите норми действат и за най-висшия прокурорски състав, чиято почтеност се проверява от отделна ветингова комисия.

Основният въпрос е да се пресметнат разходите, за да се сравнят с приходите.

Тук идва най-сложното: трябва да се намери за какво е харчил съдията или прокурорът (или кандидатът за тези длъжности). "Изискваме информация от много компании - от застрахователи, от туристически агенции, от частни болници. Законът ги задължава да ни я предоставят", обяснява Бивол.

"Когато официалният доход е 20 000 евро на година, а разходите - 30 или 40 000, започват

обяснения за пари от роднини, подаръци за сватба, рождени дни и кръщенета,

както и парични преводи от чужбина. Ние често отхвърляме значителна част от такива обяснения. Но е имало случаи, когато сме се съгласявали да вземем предвид подаръци на стойност до 30 000 евро от роднини в чужбина, ако съдията е можел да докаже, че роднината разполага с тези пари", разказва Бивол.

За мярка се вземат статистическите данни за потребителските разходи. "Повечето оспорват тези средни разходи и казват, че не са харчили толкова. Обясняват, че техните родители продават магданоз и домати и постоянно им пращат продукти, а също така отглеждат прасета и крави, затова месо не се купува", казва Хриптиевски.

"Ако човек казва, че живее скромно, но виждате скъпи автомобили, почивки в елитни курорти, луксозни разходи по банкови карти, няма шанс да убеди комисията", казва тя.

Но понякога тезата за наденицата от село наистина сработва. Част от докладите, със съгласието на проверяваните със заличени лични данни, стават публични. Като например този за главния антикорупционен прокурор на Молдова Марчел Думбраван, който успешно премина ветинга през 2025 г.

При него е установено разминаване между приходи и разходи. Но той настоява, че получава от село много продукти - и от своите родители, и от тъста и тъщата. Той предал на комисията масив от снимки, свои и от съседи, които доказват, че родителите му през всичките 12 години, са имали собствено месо, птици и зеленчуци. А освен това ветинговата комисия получава снимки на замразено месо, други продукти, домашна зимнина и т.н. В крайна сметка комисията признала снимковите доказателства за достатъчни и се съгласила да вземе предвид спестените разходи от страна на прокурора. И това не е единичен пример.

Изследва се и дали магистратите плащат данъците си. "Имахме случай с действащ съдия, който по документи е продал апартамент десет пъти по-евтино от обичайната цена", разказва Андрей Бивол. "Анализирахме цените на недвижимите имоти към момента на сделката и изчислихме, че сумата на неплатения данък надвишава установения от закона праг. На това основание съдията не издържа ветинга", спомня си той.

Също така данъчният въпрос се оказва сериозен проблем за адвокатите, които решават да се възползват от рестартирането на системата и да облекат тогата. В един от случаите било установено, че адвокат, който води в съда десетки или дори стотици дела на година, декларира минимален доход на своята кантора, а плащанията от клиенти получава чрез превод по личната си сметка.

Нормите за етично поведение също допълват ветинга.

"При нас имаше случай, в който съдия много често пътуваше да кара ски заедно с няколко адвокати. Връщат се от ски почивка в неделя, а само след два дни се срещат в съдебно заседание. А другата страна в процеса не е била информирана за съществуването на тези отношения", обяснява Андрей Бивол, който самият е адвокат.

Заедно с финансовата част, изследването на почтеността на съдиите и прокурорите е колосален труд. Например последният годишен доклад на комисията по ветинг на прокурорите казва, че най-обемната им преписка е 13 263 страници. А средният обем на делата е почти 3,7 хиляди страници.

В България трудно ще се случи подобен процес.

Но ако в новия Висш съдебен съвет попаднат почтени членове, които да изследват и разплетат зависимостите в системата и внимателно раздават "статут на несменяемост" на тези, които напълниха системата в последните 5 години и още не са го придобили, ако имуществените декларации, които магистратите подават всяка година, се проверяват реално, тогава може да имаме своеобразен ветинг и без да го наричаме така. Дано. Но надали.