Второто четене на съдебния закон ще почака до юни

Поправките в Закона за съдебната власт, които парламентарното мнозинство бързаше да прокара, ще се приемат най-рано около средата на юни. Така изглежда, след като днес ПБ, подкрепена от ГЕРБ и ДПС, удължи 7-дневния срок за приемане на предложения между първо и второ четене с още две седмици. Така срокът по общия законопроект, изготвен на 14 май, стана 21 дни. Още една-две седмици ще са нужни след това, за да се приеме на второ четене в комисия и в пленарна зала.

Парламентът одобри на 14 май на първо четене три законопроекта – на ПБ, ПП и ДБ. На най-голяма подкрепа се радват предложенията на управляващите, според които няма да може да са членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) хора, които в последните 7 години са заемали постовете на главен прокурор или председател на върховен съд, или техен заместник, или временно изпълняващи тези длъжности за повече от 6 месеца. Това на практика няма да позволи на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и на бившия шеф на Върховния административен съд Георги Чолаков да влязат в следващия състав на ВСС.

Искането за удължаването дойде от шефа на временната правна комисия на парламента Янка Тянкова. Депутатът от ПБ се позова на мнението на представители на върховните съдилища. Те са казали, че са им нужни поне 10 дни, за да съберат пленумите си, на които да приемат становища по законодателните промени. Затова тя предложи едноседмичният срок за предложения да се удължи с още две седмици.

Петър Петров от "Възраждане" напомни, че мнозинството направи заявки за бързи промени във ВСС, и настоя срокът да се съкрати на минималните три дни. Велислав Величков от ПП се зачуди за какво е било необходимо експресното заседание на правната комисия за приемането на законовите промени на първо четене, след като сега управляващите дават 21 дни отсрочка преди второто четене. Според него една седмица удължение на срока е достатъчно.

Накрая предложението на Тянкова беше одобрено със 168 гласа – от ПБ, ГЕРБ, ДПС и един от ДБ.

Бяха удължени и сроковете за предложения по другите важни идеи на ПБ, засягащи овладяването на инфлацията: по Закона за защита на конкуренцията – до 27 май включително, а по Закона за защита на потребителите – до 28 май включително.