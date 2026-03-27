Във ВСС смятат, че министърът на правосъдието трябва само да мълчи

Това е необосновано ограничаване на правомощия, обяви МП

Днес, 11:14
Представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който смята, че министърът на правосъдието има право само да мълчи.
Представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който смята, че министърът на правосъдието има право само да мълчи.

Министърът на правосъдието и неговите заместници, които по закон присъстват на заседанията на Висшия съдебен съвет без право на глас при вземането на решения, всъщност могат само да мълчат, когато са в залата - също като мебелите. Това е разбирането на представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Той го изказа вчера, когато зам.-министър Таня Радуловска опита да вземе думата по време на заседанието. Мнозинството в съвета видимо се дразни на активността на Андрей Янкулов и екипа му, както и на позициите, които те защитават. Освен това Янкулов даде заявка, че те ще участват във всяко заседание на съвета и колегиите му, докато действа служебното правителство.

Думите на Магдалинчев предизвикаха днес реакция от Министерството на правосъдието. То излезе с позиция, че "за първи път в новата ни демократична история, след конституиране на първия състав на ВСС на 27 септември 1991 г., представляващият ВСС оспорва правото на ефективно участие и изразяване на становища от страна на министъра на правосъдието и неговите заместници при обсъждане на темите от дневния ред на съвета или колегиите му".

5-гдишният мандат на този състав на ВСС изтече още през октомври 2022 г. Но тъй като парламентът не избира своята квота, кадровиците продължават да стоят на постовете си, радват се на солидните си заплати и произвеждат скандал след скандал.

"Ролята на министъра на правосъдието като председателстващ пленума на ВСС предполага ръководене на дебата, което по своята същност изисква възможност за вземане на думата и участие в съответните дискусии. Конституционно установеното участие не може да бъде сведено до фиктивно присъствие, лишено от възможност за изразяване на становище, тъй като това би обезсмислило предвидената от основния закон функция. Отказът да бъде дадена думата на министъра на правосъдието (съответно заместник-министър) представлява необосновано ограничаване на конституционно правомощие и нарушава институционалното взаимодействие между властите", се казва още в позицията на министерството. И се припомня, че изказванията на министъра и заместниците му не пречат на вземането на решения, в което те не участват.

Ако министърът няма думата, на практика отнема съществен елемент от правомощието на орган на изпълнителната власт, предвидено в Конституцията и Закона за съдебната власт. Правото на участие без право на изказване е лишено от реално съдържание и се превръща в чисто формална, декларативна възможност, несъвместима с принципа на правовата държава, допълва позицията. 

Вчера в крайна сметка Радловска е получила думата, разказва "Лекс". Но едва след като други членове на съвета са възразили срещу Магдалинчев.

А в позицията на МП се изреждат и редица решения на Конституционния съд, които очертават рамките на допустимото участие на министъра на правосъдието в организационното управление на съдебната власт чрез ВСС.

