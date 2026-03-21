Янкулов обжалва отказа на ВСС да махне Сарафов

Никъде не е заложено главният прокурор да е от системата, обяви още правосъдният министър

Днес, 12:33
Андрей Янкулов
Андрей Янкулов

Правосъдният министър Андрей Янкулов обжалва пред Върховния административен съд отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да махне Борислав Сарафов от мястото на и.ф. главен прокурор. От министерство на правосъдието са обявили пред Нова телевизия, че жалбата все още се окомплектова, но тя със сигурност ще влезе във ВАС в рамките на 14-дневния срок за обжалване на решението на ПК на ВСС.

На 11 март членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се хвърлиха в бясна защита на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Те обявиха за недопустимо и оставиха без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор. 

Кадровиците обясняваха часове наред как законовото ограничение от 6 месеца за изпълняване на функциите главен прокурор не важат за Сарафов, че той трябва да бъде временен началник на държавното обвинение до избора на титуляр. Беше поставен и въпросът, че министърът на правосъдието изобщо няма компетентност да отправя искания за избор на нов изпълняващ функциите. Членове на колегията дори обясниха, че се чувствали притиснати да изберат нов и.ф. и това било накърняване на тяхната независимост. А и за лошото качество на законите, не е виновен ВСС.

"Как да определим друг, като Сарафов не е оттеглил съгласието си да е изпълняващ функциите?!", запита един от членовете на колегията. 

Нито един член на кадровия орган не отвори и дума за другите аргументи на Андрей Янкулов за смяната на Сарафов - че за 3 години той не е извършил необходимите действия да събуди обществено и професионално доверие за управленските си качества, както и че не е изпълнил нито една от собствените си ключови заявки.

В началото на дебата Андрей Янкулов обясни мотивите си - състоянието, в което имаме уж временен главен прокурор вече трета година, е нетърпимо и то може да се преодолее много лесно с определянето на нов. "Тази продължителност противоречи на всички принципи на правовата държавата", смята Янкулов.

"Като разсъждаваме за събитията и начина на управлението на прокуратурата за този срок, има доста съществени обстоятелства, на които трябва да се обърне внимание", каза още министърът.

Министърът припомни нападките на прокуратурата към Върховния касационен съд заради определенията му, че след 21 юли м.г. Сарафов няма легитимност като главен прокурор, "нагнетяването на обществено напрежение с непремерени публични изказвания" по делото "Петрохан", както и скандала около европрокурорката Теодора Георгиева. Според Янкулов има смущаваща тенденция наказателни производства от много висок обществен интерес, да "не могат да ни убедят, че се водят по начина, който трябва и преследват законовите цели".

Накрая предложението на Янкулов бе оставено без разглеждане, защото законът не му давало право да предлага и.ф. Решението събра подкрепата на всички 9 членове на колегията.

Сега Янкулов атакува решението на ПК на ВСС пред Върховния административен съд.

Преди това правосъдният министър пробва да прокара решение за махането на Сарафов и пред Пленума на ВСС, но това му бе отказано и случая бе препратен към прокурорската колегия.

Пред камерата на Нова телевизия правосъдният министър обяви, че никъде не е заложено главният прокурор да е задължително човек от системата. 

По Конституция, освен трима членове на Прокурорската колегия, право да предлага кандидати за главен прокурор има и министърът на правосъдието.

„Би трябвало министрите на правосъдието да упражняват това правомощие, за да дадат по-голяма възможност за конкурентност и състезание при съответните избори. Никъде няма изискване главният прокурор задължително да бъде от системата”, коментира Андрей Янкулов, служебен министър на правосъдието.

Досега министрите на правосъдието не са се възползвали от правото си на номинация с мотива, че като политически лица не биха искали да обвързват кандидата с конкретна партия. „Това безспорно е риск. Но чрез ясни критерии и прозрачен процес, номинациите няма да бъдат политически в смисъл на проводник на тяснопартийни интереси”, коментира Янкулов. 

 

