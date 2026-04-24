Янкулов написа спешни промени за избор на ВСС и инспекторат

Комисии ще проверяват биографиите и имуществените декларации на кандидатите

Днес, 20:00
Андрей Янкулов
Андрей Янкулов

Правосъдният министър Андрей Янкулов написа законови промени за избора на Висш съдебен съвет и инспектората към него, които той счита за спешни. Измененията ще останат за редовното правителството в опит нещата да се задвижат бързо в парламента. Това става ясно от официално съобщение на Министерството на правосъдието (МП)

"В МП е подготвен проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който да подобри процедурите за избор на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, и ще бъде оставен на редовното правителство. Разработените в минали години законопроекти също са на разположение в министерството, като техни силни и слаби страни, според настоящия екип, ще бъдат посочени при предаване на работата на новия екип на министерството", пишат от правосъдното министерство.

Измененията предвиждат въвеждането на експертен елемент в парламентарната процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни инспектори, като се създаде нарочна комисия от професионалисти, формално независими от политическите сили, които да дадат професионална оценка на кандидатите и обективно неполитизирано мнение за тяхната почтеност, силни и слаби страни. Предлага се комисията да се излъчи от институции и организации, които не са под пряк контрол на парламента – общите събрания на върховните съдилища, президента, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет. Тя ще направи профил на кандидатите, който ще се представи пред правната комисия в Народното събрание и ще се публикува, за да могат гражданите да си съставят мнение за кандидатите.

Друга временна комисия ще проверява имуществените декларации на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет или за инспектори. Тя ще се състои от представители на институции и съсловни организации с компетентност в областта на финансовите анализи – Института на дипломираните експерт-счетоводители, Камарата на независимите оценители и Българската народна банка. Тя ще следи не само за точността на декларациите, но и дали в тях има необясними сделки – на съмнително ниски цени, с неясен произход на средствата и подобни. Докладите на тази комисия ще се разгледат преди изслушването на кандидатите, за да могат те да обяснят евентуални несъответствия и да обосноват липсата на съмнения за почтеност.

За да се даде възможност за извършване на такава проверка с необходимия обхват и качество, се предвижда парламентарните процедури да се удължат с един месец.

Проверките на кандидатите по квотата на съдебната власт ще се правят от Инспектората към Висшия съдебен съвет. В случаите, когато правото на Европейския съюз налага ограничения на функциите на инспекторите, тъй като поради изтичане на мандата им не може да се гарантира тяхната независимост, се предлага по изключение проверките да се извършват от комисията към Народното събрание. 

Предлага се и да се въведе право на министъра на правосъдието да оспорва пред съда всички актове на Висшия съдебен съвет. "Това би попълнило празнота във възможностите за съдебен контрол над решенията на този орган, тъй като в момента законът предвижда право на обжалване само на лицата, които са негативно засегнати от решенията на кадровия орган, а когато в дадена конкурсна процедура има само един кандидат, на практика няма кой да поиска съдебен контрол", пишат от МП.

