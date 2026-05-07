Член на ВСС се спаси по давност от дисциплинарно дело

Пленумът на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на съвета Йордан Стоев поради изтекли давностни срокове. Това се случи след тричасов дебат днес, разказва "Лекс".

В края на март 48 народни представители от 51-вото Народно събрание - от ПП-ДБ, МЕЧ и "Алианс за права и свободи" внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу члена на ВСС от парламентарната квота Йордан Стоев, като настояват той да бъде освободен от поста. Искането е мотивирано с публични данни, включително на разпространен на 22 май 2023 г. от бившия главен прокурор Иван Гешев аудиозапис, в който участва лице, идентифицирано като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с "Бойко" и "Банкята" и се обсъжда процесът по освобождаването на самия Гешев. Допълнително се отбелязва и неприемливият тон в разговора, в който членове на прокурорската колегия са наречени "въшки".

ВСС първо реши да изготви правила за дисциплинарните производства срещу членове на съвета, които бяха приети на 23 април.

Днес въпросът, като дисциплинарен, беше обсъден при закрити врати, макар че самият Стоев настояваше за открито заседание.

След 3 часа стана ясно, че засега няма решение. Първо ще се събере информация дали е изтекъл давностният срок за образуване на дисциплинарно производство. Става дума за справка за ползваните от Йордан Стоев отпуски от 22 май 2023 г. до момента, защото по закон давностните срокове не текат, когато лицето е в законоустановен отпуск.

След получаване на справката, кадровиците отказаха да образуват дисциплинарно производство срещу Стоев заради изтекла давност.

Законът казва, че дисциплинарно производство се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. Шестмесечният срок започва да тече от узнаването за нарушението. А когато тези срокове са изтекли, дисциплинарно производство не се образува.

Решението на Пленума може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

ИМА ВРЕМЕ

И още един член на ВСС би могъл да стане обект на дисциплинарно производство, ако колегите му кадровици се престрашат да поискат проверката. Става дума за Драгомир Кояджиков, чието име беше замесено в скандала "Драго каза". Тук давността не е изтекла.

Става дума за случая със съдията от Административния съд в Русе Ивайло Йосифов, който публично разказа как негов колега - и.ф. председателят на съда Диан Василев, му е предал послание от члена на ВСС Драгомир Кояджиков, че трябва да се оттегли от процедурата по избор на титулярен председател на съда. Служебния правосъден министър вече поиска уволнението на Василев.

Евентуалното ангажиране на дисциплинарната отговорност на Драгомир Кояджиков е в правомощията на членовете на ВСС - група от трима от Съдийската колегия или петима от Пленума. Тъй като Кояджиков е в съвета от квотата на парламента, освобождаването му може да бъде поискано и от 48 депутати.

Мандатът на този състав на ВСС изтече през октомври 2022 г.