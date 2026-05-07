Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Член на ВСС се спаси по давност от дисциплинарно дело

Уволнението на Йордан Стоев беше поискано от депутати от миналия парламент

07 Май 2026
Йордан Стоев
Булфото
Йордан Стоев

Пленумът на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на съвета Йордан Стоев поради изтекли давностни срокове. Това се случи след тричасов дебат днес, разказва "Лекс".

В края на март 48 народни представители от 51-вото Народно събрание - от ПП-ДБ, МЕЧ и "Алианс за права и свободи" внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу члена на ВСС от парламентарната квота Йордан Стоев, като настояват той да бъде освободен от поста. Искането е мотивирано с публични данни, включително на разпространен на 22 май 2023 г. от бившия главен прокурор Иван Гешев аудиозапис, в който участва лице, идентифицирано като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с "Бойко" и "Банкята" и се обсъжда процесът по освобождаването на самия Гешев. Допълнително се отбелязва и неприемливият тон в разговора, в който членове на прокурорската колегия са наречени "въшки".

ВСС първо реши да изготви правила за дисциплинарните производства срещу членове на съвета, които бяха приети на 23 април.

Днес въпросът, като дисциплинарен, беше обсъден при закрити врати, макар че самият Стоев настояваше за открито заседание.

След 3 часа стана ясно, че засега няма решение. Първо ще се събере информация дали е изтекъл давностният срок за образуване на дисциплинарно производство. Става дума за справка за ползваните от Йордан Стоев отпуски от 22 май 2023 г. до момента, защото по закон давностните срокове не текат, когато лицето е в законоустановен отпуск.

След получаване на справката, кадровиците отказаха да образуват дисциплинарно производство срещу Стоев заради изтекла давност.

Законът казва, че дисциплинарно производство се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. Шестмесечният срок започва да тече от узнаването за нарушението. А когато тези срокове са изтекли, дисциплинарно производство не се образува.

Решението на Пленума може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

ИМА ВРЕМЕ

И още един член на ВСС би могъл да стане обект на дисциплинарно производство, ако колегите му кадровици се престрашат да поискат проверката. Става дума за Драгомир Кояджиков, чието име беше замесено в скандала "Драго каза". Тук давността не е изтекла.

Става дума за случая със съдията от Административния съд в Русе Ивайло Йосифов, който публично разказа как негов колега - и.ф. председателят на съда Диан Василев, му е предал послание от члена на ВСС Драгомир Кояджиков, че трябва да се оттегли от процедурата по избор на титулярен председател на съда. Служебния правосъден министър вече поиска уволнението на Василев.

Евентуалното ангажиране на дисциплинарната отговорност на Драгомир Кояджиков е в правомощията на членовете на ВСС - група от трима от Съдийската колегия или петима от Пленума. Тъй като Кояджиков е в съвета от квотата на парламента, освобождаването му може да бъде поискано и от 48 депутати.

Мандатът на този състав на ВСС изтече през октомври 2022 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Йордан Стоев, ВСС

Още новини по темата

Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
30 Апр. 2026

Янкулов написа спешни промени за избор на ВСС и инспекторат
24 Апр. 2026

"Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
09 Апр. 2026

Политиците чакат мнозинство за смяна на ВСС и главния прокурор
03 Апр. 2026

ВСС се размърда да проучи воаяжите на градската прокурорка с Петьо Еврото
02 Апр. 2026

ВСС се осмели да нахока Пеевски
01 Апр. 2026

Във ВСС смятат, че министърът на правосъдието трябва само да мълчи
27 Март 2026

ПП-ДБ поиска уволнение за член на прокурорската колегия на ВСС
25 Март 2026

Янкулов обжалва отказа на ВСС да махне Сарафов
21 Март 2026

Всички пороци на ВСС лъснаха покрай антивирусния агент за съдилищата
16 Март 2026

584 юристи се впускат в битка за 30 съдийски места
04 Март 2026

ВСС благослови Сарафов да бъде вечен временен главен прокурор
26 Февр. 2026

Сарафов вечен ли е или да?
26 Февр. 2026

Прокурорската колегия на ВСС бойкотира правосъдния министър
25 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа