Политиците чакат мнозинство за смяна на ВСС и главния прокурор

Други непосредствени решения на хаоса в съдебната система няма, както се видя от предизборен дебат

03 Апр. 2026
В дебата се включиха представители на парламентарните формации, с изключение на ДПС и ИТН.
В дебата се включиха представители на парламентарните формации, с изключение на ДПС и ИТН.

Бъркотията по върховете на съдебната система евентуално може да бъде разрешена, ако в следващото Народно събрание се събере мнозинство от 160 гласа, което да избере нови членове от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС), а той на свой ред да избере нов и легитимен главен прокурор.

Такова изглежда е доминиращото мнение сред политиците, доколкото може да се съди по изявления на предизборен дебат на тема "Правосъдие и сигурност", проведен по bTV. В него участваха представители на парламентарните формации – Татяна Дончева от "БСП-Обединена Левица", Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС, Петър Петров от "Възраждане", Велислав Величков от ПП-ДБ, Явор Хайтов от АПС, Юлиана Матеева от "Величие" и Иван Демерджиев от "Прогресивна България". Липсваха ДПС и ИТН.

Сред политиците имаше пълно съгласие, че доверието в съдебната власт е критично ниско или направо липсващо. Дискусията бързо се фокусира върху темата за изтеклия мандат на членовете на ВСС и временния главен прокурор Борислав Сарафов, който заема поста в противоречие със закона, каквото е доминиращото мнение.

"ВСС трябва да бъде сменен час по-скоро, защото е дискредитиран и от него не може да се очаква повече от това, което е показал до момента", заяви Татяна Дончева. Според Велислав Величков в България имаме непрозрачно и неефективно правосъдие, за което основният виновник е крайно политизираният ВСС и безконтролната фигура на главния прокурор, която изпълнява политическа функция, а не магистратска.

Иван Демерджиев настоя, че Борислав Сарафов трябва да напусне кабинета на главния прокурор. Според него липсата на доверие се дължи на мрежата от зависимости, изградена от брокерите на влияние в съдебната власт. Явор Хайтов заяви, че първата задача на неговата формация в следващия парламент би била да предложи процедурни правила за избор на нови членове на ВСС.

Георги Георгиев се съгласи, че няма спор за нуждата да се обнови ВСС. По думите му, въпросът за легитимността на главния прокурор стои заради бездействието на политиците да изберат нов ВСС. Той заяви, че ГЕРБ е опитала да стартира процедурата, но е претърпяла неуспех заради липсата на кворум в парламента. "ПП-ДБ и Възраждане си взеха чантичките и напуснаха залата", нападна той другите формации и напомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство, каквото сега няма. Обвиненията срещу него за бездействие, докато беше правосъден министър в кабинета "Желязков", той отхвърли с аргумента, че е стигнал предела на министерските правомощия.

Юлиана Матева заяви, че проблемите се дължат на неформално влияние върху съдебната система и липсата на политическа воля за кадрова смяна на върха на съдебната власт. Според депутата от "Величие" ВСС не трябва да е постоянно действащ орган – нещо, което каза и Татяна Дончева. Матеева смята, че трябва да се ограничат повече функциите на главния прокурор.

Според Петър Петров въобще трябва да се премахне тази фигура с промяна в Конституцията. Велислав Величков напомни, че това е отколешно негово предложение, но изтъкна, че докато това стане възможно, Народното събрание трябва спешно да се захване със сегашния шеф на държавното обвинение, както и с обновлението на ВСС. Той препоръча да се включат в процеса по избор академичните среди и гражданските организации.

Тук Татяна Дончева изрази недоумението си защо се смята, че една обществена квота във ВСС ще бъде по-добър вариант от партийната, след като личностите са това, което има значение. "Красьо Черния от коя партия беше?", попита тя.

В крайна сметка, всичко отново опря до въпроса за следващото парламентарно мнозинство. А дали ще има такова, ще стане ясно след изборите. От спорове за върховете на правосъдната система така и не се разбра какво предлагат политиците за подобряването на личната сигурност на българските граждани.

