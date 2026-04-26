ПП са съгласни само за обща президентска кандидатура с ДБ

БГНЕС Председателят на ПП Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев за пореден път са на различни мнения.

"Продължаваме промяната" на практика отхвърли предложението на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за създаване на общ политически субект от партиите от център-дясното политическо пространство. Формациите ще се обединят само около обща кандидатура за президент на есенните избори, стана ясно днес.

Първата крачка трябва да бъде коалиционно споразумение на ниво ПП-ДБ следваща крачка трябва да е общ политически субект, заяви Мирчев пред Нова телевизия. Той даде да се разбере, че наличието на коалиционно споразумение предполага и обща парламентарна група. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов подкрепи идеята за обединение. В пост в социалните мрежи Божанов напомня, че след 2001 г. център-дясното пространство преминава през постоянен цикъл на роене и последващо коалиране. "В единния субект естествено ще има различни течения, мнения и вътрешна демокрация – това е нормално, когато обединението е на базата на общи демократични ценности", смята политикът.

Божанов подчерта, че моментът е особено подходящ, тъй като предстоят президентски избори, на които за първи път от много време демократичните сили имат реален шанс за силен резултат. Предстои дълъг период в опозиция, тъй като свалянето на правителство, излъчено от солидно парламентарно мнозинство, би изисквало сериозни събития. Този период предоставя необходимото време за изграждане и укрепване на единния субект, така че да е готов за следващите избори, смята той. "Сега е моментът да се мисли и действа стратегически, с дълъг хоризонт, загърбвайки дребнотемията и тясно-партийното его", заключи съпредседателят на "Да, България".

Център-дясното демократично пространство в България е минало през много перипетии. След 2001 г. е в непрекъснат цикъл от роене и последващо коалиране. А и преди това също - СДС става единен субект едва 1997 г., преди това е коалиция. И даже има няколко СДС-та.



Днес "Продължаваме промяната" свика Националния си съвет, за да направи оценка на представянето на партията и на коалицията с "Демократична България" на парламентарните избори миналата неделя. Той потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура от партиите център-дясно, но практически игнорира предлаганото коалиционно споразумение с формулираните от съвета три точки:

1. Потвърждава поетия ангажимент в подписаното споразумение с “Форум за демократично действие” за издигане на обща президентска кандидатура, като дава мандат на Изпълнителния съвет на партията да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес.

2. Възлага на избраните народни представители, защитавайки всички предизборни законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов ВСС и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите на хората в Бюджет 2026.

3. Потвърждава позиционирането на “Продължаваме Промяната” като центристка политическа партия, с фокус върху образованието, здравеопазването, доходите на хората и развитие на икономиката, без увеличаване на данъците.

Преди няколко дни от ДаБГ поискаха от партньорите си ПП и ДСБ да се ориентират към "съставяне на единен демократичен политически субект", за да се регламентират органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика. Причината е, че изборният резултат е "неудовлетворителен", предизборната кампания е имала "разнопосочни послания, дефицити при подредбата на листите, липса на достатъчна координация и ясна обща стратегия", като последното е следствие от липсата на коалиционно споразумение, което води до недостатъчна координация между отделните партии и затруднява следването на единна политическа стратегия.