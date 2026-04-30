ГЕРБ очаква от Радев "широки, структурни реформи"

В първите си изявления от трибуната на Народното събрание опозиционните формации признаха победата на ПБ, но и посочиха, че това полага цялата отговорност за властта и за необходимите реформи върху коалицията на бившия президент Румен Радев.

От името на ГЕРБ-СДС Тома Биков констатира, че огромното мнозинство от гражданите са се противопоставили на досегашната фрагментирана коалиционна политика и са дали пълно доверие на ПБ. Мнозина са гласували по-скоро лично за Румен Радев, който ще разполага с всички инструменти на държавата, без да се съобразява с коалиционни правителства.

Това според герберите е "мандат за широки, структурни реформи" на множество институции и обществени отношения, не само на съдебната система. За изпълнението им очакват Радев лично да се ангажира. Биков посочи, че днес дилемата пред мнозинството на ПБ е да извършат непопулярни реформи с десен профил или да се провалят.

ГЕРБ-СДС ще действа като дясна, конструктивна опозиция, която ще оказва системен парламентарен контрол и ще подкрепя това, което отговаря на собствената му програма. Депутатите на Бойко Борисов ще подкрепят кандидат на ПБ за председател на парламента. Биков уточни, че това не е опит за договорка или особен политически знак, а за връщане на парламентарната традиция, според която водещата формация посочва председателя.

Надежда Йорданова говори от името на ПП и ДБ, които ще имат отделни парламентарни групи, въпреки че участваха заедно на изборите. Тя изтъкна, че ПБ е получила мандат с "една свръхзадача – демонтаж на модела Борисов-Пеевски", и предупреди, че не бива да се стигне до подмяна на едни олигарси с други олигарси, нито примирие между враждуващите досега лагери. От ПБ се очаква да представи план за демонтажа, с конкретни решения и законодателство.

ПП и ДБ обещават подкрепа за всяка мярка, която укрепва върховенството на правото, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на гражданите. Но ще се противопоставят на подмяна на реформата или хвърляне на външната политика на страната "геополитическа мъгла".

Конкретно те искат обновяване на Висшия съдебен съвет (ВСС) и неговия инспекторат; да се приеме мораториум върху действията на сегашния ВСС; да започнат да се прилагат санкциите по американския закон "Магнитски"; да бъде свалена охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

От ДПС не говориха за конкретната политическа ситуация, а се задоволиха с общи призиви за опазване на демокрацията и на единството на нацията. Депутатът от партията Айтен Сабри посочи като приоритети подобряване на качеството на живот, икономическа стабилност и растеж. Движението ще действа като "конструктивна опозиция".

Костадин Костадинов от "Възраждане" също се въздържа от политически анализи. Той разочаровано обяви, че "2026-а се усеща като 1396-а", и обеща на намалелите си поддръжници, че "ще се борим, каквото ще да става".