ГЕРБ очаква от Радев "широки, структурни реформи"

ПП и ДБ призоват бившия президент за "демонтаж на модела Борисов-Пеевски"

Днес, 11:08
Иван Демерджиев, Делян Пеевски и Бойко Борисов се озоваха в непосредствена близост един до друг.
Иван Демерджиев, Делян Пеевски и Бойко Борисов се озоваха в непосредствена близост един до друг.

В първите си изявления от трибуната на Народното събрание опозиционните формации признаха победата на ПБ, но и посочиха, че това полага цялата отговорност за властта и за необходимите реформи върху коалицията на бившия президент Румен Радев.

От името на ГЕРБ-СДС Тома Биков констатира, че огромното мнозинство от гражданите са се противопоставили на досегашната фрагментирана коалиционна политика и са дали пълно доверие на ПБ. Мнозина са гласували по-скоро лично за Румен Радев, който ще разполага с всички инструменти на държавата, без да се съобразява с коалиционни правителства.

Това според герберите е "мандат за широки, структурни реформи" на множество институции и обществени отношения, не само на съдебната система. За изпълнението им очакват Радев лично да се ангажира. Биков посочи, че днес дилемата пред мнозинството на ПБ е да извършат непопулярни реформи с десен профил или да се провалят.

ГЕРБ-СДС ще действа като дясна, конструктивна опозиция, която ще оказва системен парламентарен контрол и ще подкрепя това, което отговаря на собствената му програма. Депутатите на Бойко Борисов ще подкрепят кандидат на ПБ за председател на парламента. Биков уточни, че това не е опит за договорка или особен политически знак, а за връщане на парламентарната традиция, според която водещата формация посочва председателя.

Надежда Йорданова говори от името на ПП и ДБ, които ще имат отделни парламентарни групи, въпреки че участваха заедно на изборите. Тя изтъкна, че ПБ е получила мандат с "една свръхзадача – демонтаж на модела Борисов-Пеевски", и предупреди, че не бива да се стигне до подмяна на едни олигарси с други олигарси, нито примирие между враждуващите досега лагери. От ПБ се очаква да представи план за демонтажа, с конкретни решения и законодателство.

ПП и ДБ обещават подкрепа за всяка мярка, която укрепва върховенството на правото, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на гражданите. Но ще се противопоставят на подмяна на реформата или хвърляне на външната политика на страната "геополитическа мъгла".

Конкретно те искат обновяване на Висшия съдебен съвет (ВСС) и неговия инспекторат; да се приеме мораториум върху действията на сегашния ВСС; да започнат да се прилагат санкциите по американския закон "Магнитски"; да бъде свалена охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

От ДПС не говориха за конкретната политическа ситуация, а се задоволиха с общи призиви за опазване на демокрацията и на единството на нацията. Депутатът от партията Айтен Сабри посочи като приоритети подобряване на качеството на живот, икономическа стабилност и растеж. Движението ще действа като "конструктивна опозиция".

Костадин Костадинов от "Възраждане" също се въздържа от политически анализи. Той разочаровано обяви, че "2026-а се усеща като 1396-а", и обеща на намалелите си поддръжници, че "ще се борим, каквото ще да става".

Още новини по темата

ПП и ДБ ще са две отделни групи в НС
29 Апр. 2026

ПП и ДБ правят последен опит за единство утре
28 Апр. 2026

На закрита среща ГЕРБ умува върху поражението си от Радев
27 Апр. 2026

ПП са съгласни само за обща президентска кандидатура с ДБ
26 Апр. 2026

"Да, България" поиска коалиционно споразумение с ПП и ДСБ

24 Апр. 2026

Кметът на Стара Загора изненадващо напусна ръководството на ГЕРБ
24 Апр. 2026

Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг

23 Апр. 2026

Министър на ГЕРБ в кабинета "Желязков" се отказа от парламента
23 Апр. 2026

От ПП обвиняват ДБ в "нетърпимо лицемерие"
22 Апр. 2026

Борисов се нареди сред политическите парии
22 Апр. 2026

Бойко Борисов омекна за управление с Румен Радев
19 Апр. 2026

Предизборните дарения за ПП-ДБ, АПС и ИТН паднаха драматично
17 Апр. 2026

ГЕРБ отвори машина за гласуване с "детска отвертка" и обяви, че "софтуерът е изтекъл"
16 Апр. 2026

Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция
15 Апр. 2026

