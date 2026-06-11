ГДБОП атакува кол център за инвестиционни измами в София

Служители на Дирекция “Киберпрестъпност” при ГДБОП атакуваха в София престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани. В хода ѝ е неутрализирана дейността на колцентър, рекламиран като надежден инвестиционен посредник, който работи с партньорски екипи по целия свят, съобщава МВР.

В хода на разследването е установено, че дейността е осъществявана от офис в бизнес сграда на територията на София. Събрани са доказателства, че дейността му е насочена към убеждаване да се инвестират средства срещу обещания за висока възвращаемост и разширяване на приходите, които не само не са реализирани за обещания период от време, но и клиентите на платформата не са могли да придобият обратно дори първоначално вложените средства.

Полицейската акция е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура. Образувано е досъдебно производство за компютърна измама и въвеждане в заблуждение на граждани с цел набавяне на облага.

Петима души са задържани от киберполицаите по Закона за МВР – български и чужди граждани.

Извършени са претърсвания в административната сграда и на още два частни адреса, от които са иззети множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и вещи, имащи отношение към разследването.