Авиокомпании въведоха такса "разговор с човек"

Чатботът върши добра работа, но над 90% от потребителите предпочитат да общуват с реален служител

Днес, 19:40
Pixabay

Изкуственият интелект вече е навсякъде - включително и в авиобизнеса. ИИ все по-често поема резервации, промени по билети и стандартни запитвания. Но в някои ситуации човекът е незаменим и някои компании вече таксуват клиентите си допълнително за разговор със служител. За новата тенденция пише kaldata.com: 

Някои американски превозвачи вече имат конкретни тарифи за телефонна резервация с оператор: American Airlines посочва такса от 50 долара, а Hawaiian Airlines, JetBlue и Spirit Airlines – по 25 долара. 

Проучване на Kinsta показва, че 93% от потребителите предпочитат да говорят с истински човек, а 89% смятат, че винаги е добре да има опция за комуникация с реален служител. Освен това за част от по-възрастните общуването с чатботове и автоматизирани менюта е изпитание. 

От Sojourney Travel подчертават, че AI е отличен за рутинни задачи –  предоставяне на информация за правила, опции, цени, базови маршрути, но не може да заменя човека там, където има нюанси, казуси и емоции.

Феновете на автоматизацията имат силен аргумент - при лошо време и масови анулации традиционните кол центрове се задръстват, докато AI може да поеме огромен обем разговори наведнъж.

В крайна сметка спорът не е "AI срещу хора“, а дали „разговорът с човек“ ще си остане стандарт или ще се превърне в платена привилегия.

