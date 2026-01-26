Медия без
Летище Истанбул и катарските авиолинии са най-точните в света

Днес, 20:45

Спазването на разписанията е от ключова важност за пътниците. Кои авиокомпании и летища са най-пунктуални? На този въпрос отговаря проучването на Cirium, озаглавено „Преглед на ефективността на навременните полети за 2025 г.“ То е своеобразна класация на превозвачите и аерогарите, които най-стриктно се придържат към графиците. 

При наземното обслужване прави впечатление доминацията на аеропортове от Латинска Америка. Големият фаворит обаче е в нашата съседка Турция - летище Истанбул. С огромната си инфраструктура и натовареност то обслужва по 84 милиона пасажери по 330 дестинации годишно и въпреки това цели 80,72% от самолетите кацат и излитат навреме. Cirium определя като точни полетите, които пристигат или тръгват в рамките на планираното плюс-минус 15 минути. 

Отличниците по категории

Платинен победител: Летище Истанбул (IST)
Голямо: Международно летище Сантяго Артуро Мерино Бенитес (SCL) - Чили
Средно: Международно летище Панама Сити Токумен (PTY) - Панама
Малко: Международно летище Гуаякил Хосе Хоакин де Олмедо (GYE) - Еквадор

При авиокомпаниите №1 в света за поредна година е Qatar Airways, която през 2025 г. е постигнала точност при 84,42% от полетите си. Ето кои са другите превозвачи, при които вероятността да излетите и пристигнете навреме е най-висока. 

Платинен победител: Qatar Airways
Глобална авиокомпания: Aeroméxico
Азиатско-тихоокеански регион: Philippine Airlines
Северна Америка: Delta Air Lines
Европа: Iberia Express
Близък изток и Африка: FlySafair

Virgin Atlantic, САЩ, е посочена като компанията, която най-много е подобрила точността на полетите си. 

