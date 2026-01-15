Турция строи летище насред Черно море

Новото летище на Истанбул, открито през 2018 г., бе построено със заявката да стане най-голямото на света. Планът бе през 2025 г. то да надмине по трафик лондонския шампион "Хийтроу". На 25 юли миналата година истанбулският гигант детронира "Хийтроу", като постави ресорд с над 270 хиляди пасажери, обслужени само за денонощие.

Южната ни съседка продължава да смайва с мащабни проекти. Поредният е за изграждане на ново летище, и то не какво да е, а по вода - насред Черно море.

Аерогарата ще бъде близо до град Трабзон. За целта в морето ще бъде насипан "остров". На изкуствения остров ще бъдат изградени пътнически терминал с капацитет 10 милиона пасажери годишно и писта с дължина 3 км, на която ще могат да кацат/излизат и големи самолети, обслужващи отдалечени дестинации.

Морското летище е включено в държавната инвестиционна програма. Строителството на "едно от най-амбициозните инфраструктурни съоръжения в страната" - по думите на транспортния министър Абдулкадир Уралоглу, ще започне тази година.

Близкият град Трабзон си има аерогара, която обслужва над 3 милиона пътници годишно, но няма възможност за разширяване нито на пистата, нито на сградите. Новото съоръжение трябва да поеме нарастващия трафик в региона. Въздушният транспорт е във възход - през миналата година през турските летища са преминали рекордните 247 милиона пътници, а се очаква тази година рекордът да бъде подобрен.

Южната ни съседка разполага с 58 аеропорта, а до края на годината е планирано да бъдат отворени още два - в градовете Гюмюшхане и Йозгат в окръг Байбурт.