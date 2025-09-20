Големи летища в Европа блокираха заради кибератака

ЕПА/БГНЕС През летището в Брюксел само през юли и август са преминали над 5 млн. пътници

Няколко големи летища в Европа са засегнати от кибератака, която е извадила от строя системите за регистрация на пътници и багаж.

Първо за проблем съобщи летището в Брюксел, което обяви това с изявление късно снощи и добави, че са засегнати и други европейски аеропортове. От летището в белгийската столица уточниха, че и днес обработката на пътниците и товарите ще се се извършва ръчно и това ще доведе до закъснения и дори отмяна на полети. Пътниците бяха предупредени да отиват на летището, само ако са получили потвърждение от авиокомпанията, че полетът им ще бъде изпълнен.

Според белгийските медии медии проблемът няма да бъде решен скоро. До момента са отменени 9 полета, а 15 са били изпълнени със закъснение. Според съобщението на летището, кибератаката е била насочена към системи на доставчик на услуги и е предприета задълбочена проверка, за да се установи какви са пораженията.

Малко по-късно и лондонското "Хийтроу" призна за кибератаката и обяви, че очаква "забавяния при обработката на пътниците", и че е назначило допълнителен персонал на работа, за да „минимизира смущенията“. И оттам молят пътниците „да проверят статуса на полета си с авиокомпанията“, преди да пътуват до летището.

„Доставчик от трета страна, предоставящ системи за регистрация и качване на няколко авиокомпании на множество летища, изпитва технически проблем, който може да причини закъснения за заминаващите пътници - уточниха от лондонското летище. - Доставчикът работи за бързото разрешаване на проблема.“

Малко по-късно стана ясно, че затруднения от същото естество има и международното летище Берлин-Бранденбург. То също обяви, че външен доставчик на услуги за обслужване на пътниците е бил атакуван и предупреди пътниците за възможни закъснения и отмяна на полети.

Към момента не се съобщава кои други европейски летища са засегнати от кибератаката. Засега има реакция само от това в Цюрих, от което съобщиха, че към момента при тях няма последствия от кибератаката. Оттам добавиха, че първият полет на Swiss air от Цюрих до Брюксел е излетял тази сутрин 07:35 ч. с десетминутно закъснение, но това не било заради проблеми със системата.