Тръмп прекрати лотарията за зелени карти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекратил в четвъртък програмата за лотария за зелени кати. Тръмп взима решението след стрелбата в Браунския университет и МIT, за която е заподозрян човек, влязъл в САЩ благодарение на лотарията.
По указание на Тръмп Службата за гражданство и имиграция на САЩ преустановява програмата, съобщи в платформата X министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, цитирана от “Индипендънт.
„На този отвратителен индивид никога не трябваше да бъде позволено да влезе в нашата страна“, коментира тя по адрес на заподозрения, португалския гражданин Клаудио Невес Валенте.
48-годишният Валенте е заподозрян в стрелбата в Браунския университет. При нея загинаха двама студенти, други 9 бяха ранени. Валенте е заподозрян и за смъртта на професор от Масачузетския технологичен институт. Преподавателят е открит мъртъв в четвъртък вечерта от самонанесена огнестрелна рана, съобщиха властите. Заподозреният е получил статут на законно постоянно пребиваване в САЩ през 2017 г.
По програмата за разнообразие на визите всяка година до 50 000 души получават зелени карти чрез лотария. Програмата е предназначена за страни, които са слабо представени в Съединените щати, много от които са в Африка. Очаква се решението на Тръмп да предизвика остри юридически и политически спорове, защото лотарията е създадена от Конгреса и тази мярка почти сигурно ще предизвика правни спорове. През 2025 г. за визовата лотария са кандидатствали близо 20 милиона души, над 131 000 са избрани, ако в статистиката се включват и съпрузите на победителите. Избраните преминават през задължителна проверка, за да получат достъп до САЩ.
The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) 19 декември 2025 г.
In 2017, President Trump…