Тръмп се скара с Европа за още един остров

"Шокиращо е, че нашият „гениален“ съюзник в НАТО, Обединеното кралство, в момента планира да предаде остров Диего Гарсия – мястото, където се намира жизненоважна американска военна база – на Мавриций, и то БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА. Няма съмнение, че Китай и Русия са забелязали този акт на пълна слабост", заяви американският президент Доналд Тръмп. Той коментира решението на Лондон да върне суверинитета на остров Диего Гарсия така: "Това, че Обединеното кралство подарява изключително важна земя, е акт на ВЕЛИКА ГЛУПОСТ и е още една от дългата поредица причини, свързани с националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита".

Остров Диего Гарсия е част от архипелага Чагос в Индийския океан. Базата там е критична за американските операции в Близкия изток и Индо-тихоокеанския регион. Тя позволява на САЩ да разполагат бомбардировачи с голям обсег и да контролират ключови морски пътища.

През октомври 2024 г. правителството на Обединеното кралство обяви политическо споразумение за предаване на суверенитета над архипелага Чагос на Мавриций. Важен детайл обаче е, че Великобритания запазва контрола над базата Диего Гарсия за първоначален период от 99 години, за да гарантира нейната работа.

Притесненията на американците не са, че ще останат без база, а че Мавриций има близки икономически връзки с Китай, което според тях може да позволи на Пекин да установи разузнавателно присъствие в близост до американската база в бъдеще.