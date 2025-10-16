Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Евросъдът: Домашните любимци в самолета са багаж

Казусът бе отнесен до европейските магистрати след загубено куче в полет на "Иберия"

Днес, 18:25
Това, за целите на щетите при евентуална загуба, не е куче, а багаж.
Pexels
Това, за целите на щетите при евентуална загуба, не е куче, а багаж.

Европейският съд в Люксембург вся смут сред милионите собственици на домашни любимци в ЕС, като постанови, че на борда на самолетите животинките могат да бъдат класифицирани като багаж. Това означава, че авиокомпаниите не са длъжни да плащат по-високо обезщетение, ако животното се изгуби, а ще го третират като куфар.

Най-висшата съдебна инстанция в Европа беше ангажирана да се намеси, след като куче се изгуби по време на пътуване с авиокомпания "Иберия" от Буенос Айрес до Барселона, което доведе до иск за загуби от страна на собственика. Съдът разгледа случая, в който пътничката и майка й се регистрирали за полета с кучето Мона, което било поставено в специална клетка за домашни любимци за полета. Кучето обаче избягало, докато било пренасяно от служителите на наземния персонал към самолета, и никога не било намерено, което довело до иск за 5000 евро за „нематериални щети“ от страна на пътничката и шестгодишно съдебно дело.

Проблемът в случая е, че пътниците не са направили специална декларация във връзка с багажа при чекирането и следователно не могат да претендират за тези загуби, постановява съдът.

Домашните любимци не се срещат често на европейските полети, но са по-чести на трансатлантическите полети, като малките кучета са разрешени в кабината. По-големите кучета, като кучето, което е в центъра на този съдебен процес, трябва да бъдат поставени в багажното отделение, отбелязва "Гардиън".

Делото създава прецедент за всеки, който пътува с домашни любимци и не обявява в специална декларация съдържанието на клетката за домашни любимци. В случая "Иберия" приема отговорността си за загубата на домашния любимец, но не признава размера на иска, като претендира, че той надвишава отговорността за загубен багаж.

Испански съдия е отнесъл случая до Съда на Европейския съюз за тълкуване какво е домашният любимец - пътник или багаж. Двата термина и отговорността на авиокомпаниите за евентуална смърт, закъснения, загубен багаж са дефинирани в Конвенцията от Монреал. Съдът решава, че съгласно разпоредбите на тази конвенция терминът "лица" обхваща "пътници", а домашният любимец не може да се счита за „пътник“. Следователно трябва да се счита, че за целите на въздушния транспорт той попада в понятието „багаж“ и обезщетението за щети, произтичащи от загубата му по време на такъв транспорт, подлежи на режима на отговорност, установен за багажа.

Съдията отбеляза също, че отговорността на авиокомпанията за загубен багаж може да бъде определена в специална декларация за съдържанието, което не се е случило в този случай. Така семейството има право само на 1578,82 евро – малка част от претендираните 5000 евро. В изявление на съда се казва: „Фактът, че защитата на хуманното отношение към животните е цел от общ интерес, призната от Европейския съюз, не пречи животните да бъдат превозвани като „багаж“ и да бъдат разглеждани като такъв за целите на отговорността, произтичаща от загубата.“

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

авиокомпании, авиация, домашни любимци

Още новини по темата

Вторият самолетен "терорист" остава в ареста
16 Авг. 2025

300 000 пътници са засегнати от стачката на авиодиспечерите във Франция
03 Юли 2025

ЕК намалява драстично обезщетенията за закъснял полет
25 Май 2025

Китай няма да купува повече "Боинг"
15 Апр. 2025

Самолет се запали след принудително кацане в Денвър
14 Март 2025

18 са ранени, след като самолет се обърна при кацане в Торонто
18 Февр. 2025

Тел Авив е в Топ 5 на дестинациите от София
14 Февр. 2025

Израел забрани гражданските полети до Пафос
27 Яну. 2025

Трийсет руски авиокомпании са заплашени от фалит
14 Ноем. 2024

"Бритиш еъруейз" спира десетки полети
14 Окт. 2024

Внезапна стачка затвори за днес летище Шарлероа
12 Септ. 2024

"Уиз еър" ще лети от София до Лион от есента
29 Юли 2024

"Луфтханза" е на дъното на европейска авиокласация
10 Юли 2024

Милано-Женева е сред полетите с най-честа турбуленция
27 Май 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар