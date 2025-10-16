Евросъдът: Домашните любимци в самолета са багаж

Европейският съд в Люксембург вся смут сред милионите собственици на домашни любимци в ЕС, като постанови, че на борда на самолетите животинките могат да бъдат класифицирани като багаж. Това означава, че авиокомпаниите не са длъжни да плащат по-високо обезщетение, ако животното се изгуби, а ще го третират като куфар.

Най-висшата съдебна инстанция в Европа беше ангажирана да се намеси, след като куче се изгуби по време на пътуване с авиокомпания "Иберия" от Буенос Айрес до Барселона, което доведе до иск за загуби от страна на собственика. Съдът разгледа случая, в който пътничката и майка й се регистрирали за полета с кучето Мона, което било поставено в специална клетка за домашни любимци за полета. Кучето обаче избягало, докато било пренасяно от служителите на наземния персонал към самолета, и никога не било намерено, което довело до иск за 5000 евро за „нематериални щети“ от страна на пътничката и шестгодишно съдебно дело.

Проблемът в случая е, че пътниците не са направили специална декларация във връзка с багажа при чекирането и следователно не могат да претендират за тези загуби, постановява съдът.

Домашните любимци не се срещат често на европейските полети, но са по-чести на трансатлантическите полети, като малките кучета са разрешени в кабината. По-големите кучета, като кучето, което е в центъра на този съдебен процес, трябва да бъдат поставени в багажното отделение, отбелязва "Гардиън".

Делото създава прецедент за всеки, който пътува с домашни любимци и не обявява в специална декларация съдържанието на клетката за домашни любимци. В случая "Иберия" приема отговорността си за загубата на домашния любимец, но не признава размера на иска, като претендира, че той надвишава отговорността за загубен багаж.

Испански съдия е отнесъл случая до Съда на Европейския съюз за тълкуване какво е домашният любимец - пътник или багаж. Двата термина и отговорността на авиокомпаниите за евентуална смърт, закъснения, загубен багаж са дефинирани в Конвенцията от Монреал. Съдът решава, че съгласно разпоредбите на тази конвенция терминът "лица" обхваща "пътници", а домашният любимец не може да се счита за „пътник“. Следователно трябва да се счита, че за целите на въздушния транспорт той попада в понятието „багаж“ и обезщетението за щети, произтичащи от загубата му по време на такъв транспорт, подлежи на режима на отговорност, установен за багажа.

Съдията отбеляза също, че отговорността на авиокомпанията за загубен багаж може да бъде определена в специална декларация за съдържанието, което не се е случило в този случай. Така семейството има право само на 1578,82 евро – малка част от претендираните 5000 евро. В изявление на съда се казва: „Фактът, че защитата на хуманното отношение към животните е цел от общ интерес, призната от Европейския съюз, не пречи животните да бъдат превозвани като „багаж“ и да бъдат разглеждани като такъв за целите на отговорността, произтичаща от загубата.“