Вторият самолетен "терорист" остава в ареста

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 44-годишния мъж, който подаде неверен сигнал, че жена носи взривоопасно устройство на Летище „Васил Левски“. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок, съобщи БТА. Това беше вторият случай тези дни на фалшив сигнал за бомба в самолет. С него мъжът попречи на въпросната жена да се качи на самолета за полет до Словакия. Първият случай беше доста по-драматичен - бяха вдигнати германски изтребители да ескортират самолета на "Райънеър" с несъществуващата бомба.

Днешното определение на съда по втория случай гласи, че мъжът е с висока степен на опасност за обществото и има основание да се смята, че е извършил престъплението, за което е обвинен. Според прокурор Йордан Стоянов чрез извършеното престъпление той е засегнал както обществения интерес, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт. Прокурорът подчерта, че мъжът представлява висока степен на обществена опасност.

Адвокатът на задържания помоли съда за по-лека мярка. Той обясни, че 44-годишният мъж е извършил престъплението, защото е бил повлиян от лични взаимоотношения с жената, за която е съобщил, че носи взривоопасното устройство. Защитникът твърдеше, че няма основание клиентът му да извърши повторно престъпление, а такова срещу жената не би било възможно, тъй като тя не живее в България.

Адвокатът изтъкна, че тъй като обвиняемият е баща на две деца - на 12 и 14 години, ако той бъде оставен в ареста, няма да има възможност да се грижи за тях. Не осъзнавах последствията от действията си, каза пред съда мъжът. Той посочи, че единственото му намерение е било да бъде проверен багажът на жената.