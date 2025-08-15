Жена изпусна полет за Словакия, след като мъж я натопи, че носи бомба

Мъж успя да попречи на жена да се качи на полет за Словакия, след като се обади на летището в София и излъга, че тя носи бомба. За случая съобщава Софийска районна прокуратура.

Този случай идва само ден след като друг 36-годишен мъж, но от Пловдив, предизвика сериозен инцидент като се обади, че на полет от София до Лондон, че на борда има палестинец, който щял да прави лоши неща. Там обаче се оказа бившата му съпруга и двете му дъщеря. Той още не е обвинен, защото се изследва дали е вменяем.

За новия случай в София обаче прокуратурата директно е привлякла към наказателна отговорност 44-годишен мъж, подал невярна информация на Летище „Васил Левски“.

Българинът, който вдигна немски изтребители във въздуха, няма обвинение Българинът, заради когото Германия вдигна изтребители във въздуха, за да ескортира самолет на Ryanair по линията София-Лондон, все още не е обвинен. Това стана ясно от брифинг на пловдивската прокуратура, която се занимава със случая.

На 14.08.2025 г. обвиняемият Х.Й. позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в гр. София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена с име М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си. От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си, разказва държавното обвинение.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Х.Й. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.