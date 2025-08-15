Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Жена изпусна полет за Словакия, след като мъж я натопи, че носи бомба

Той е арестуван и обвинен от прокуратурата след обаждане на столичното летище

Днес, 17:17

Мъж успя да попречи на жена да се качи на полет за Словакия, след като се обади на летището в София и излъга, че тя носи бомба. За случая съобщава Софийска районна прокуратура.

Този случай идва само ден след като друг 36-годишен мъж, но от Пловдив, предизвика сериозен инцидент като се обади, че на полет от София до Лондон, че на борда има палестинец, който щял да прави лоши неща. Там обаче се оказа бившата му съпруга и двете му дъщеря. Той още не е обвинен, защото се изследва дали е вменяем.

За новия случай в София обаче прокуратурата директно е привлякла към наказателна отговорност 44-годишен мъж, подал невярна информация на Летище „Васил Левски“.

Българинът, който вдигна немски изтребители във въздуха, няма обвинение
Българинът, заради когото Германия вдигна изтребители във въздуха, за да ескортира самолет на Ryanair по линията София-Лондон, все още не е обвинен. Това стана ясно от брифинг на пловдивската прокуратура, която се занимава със случая.
СЕГА
14 Авг. 2025

На 14.08.2025 г. обвиняемият Х.Й. позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в гр. София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена с име М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си. От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си, разказва държавното обвинение.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Х.Й. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

летище Васил Левски

Още новини по темата

На летище София от днес подобряват облужването на пътници извън ЕС
23 Юни 2025

Скандалът на летището в София доведе до уволнения и отнемане на лиценз
22 Юни 2025

300 пътници стояха блокирани в "ръкав" на самолет на летището в София

21 Юни 2025

Министър Караджов слага край на безобразното обслужване по летищата
16 Юни 2025

Държавата проверява наземните оператори на летището в София
06 Юни 2025

Летище "Васил Левски" бе официално открито по случай 19 февруари
19 Февр. 2025

Радев кръсти летище София "Васил Левски"

17 Февр. 2025

Вече само от Румен Радев зависи дали ще имаме летище "Васил Левски"
26 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар