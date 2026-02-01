Медия без
Община ще връща пари от такса "смет", след като не доказа чистене

Случаят е от Павликени и касае спор с местна фирма

Днес, 08:12
Фирма си чисти сама, обаче общината ѝ взема такса "смет". Фирмата не се оставя и си търси правата. Оказва се, че общината неправомерно е прибирала пари, ще трябва да връща 28 001,39 лв., плюс лихви и съдебни разноски. Всичко това произлиза от решения на две съдебни институции, като едното - на Върховния административен съд (ВАС), е окончателно. 

Сагата се разиграва между община Павликени и дружеството "Бон" (търговия с храна за птици, най-големият частен работодател в общината). Спорът тече през 2024 г. и 2025 г., касае такса "смет" от 2019 г. По информация на "Сега" общината трябва да плати над 70 000 лв. (eквивалентът в евро).

Фирмата твърди в делото, че не е бил предоставен контейнер за нейните нужди, сама наела друга фирма за сметосъбиране и сметоизвозване. Сред мотивите на общината са, че за периода 2018 г. – 2021 г. дружеството не е подавало декларации за ползване на контейнер, сключването на договор с трето лице не е основание за освобождаване от такса, самата община е чистила. Реално е имало контейнер, но поотдалечен от входа на предприятието. Същинският спор се върти около въпроса предоставена ли е услугата въобще, тоест общината може ли да го докаже.

В крайна сметка съдът приема, че контейнерът е бил неизползваем поради отдалечеността си; улицата на фирмата не е била посочена от свидетелите в маршрутния седмичен график за сметосъбиране, а и не е била в списъка на поддържаните с метене територии през 2019 г Друг важен мотив на съда е, че в община Павликени няма депо. Боклукът се извозва до депо в друга община. От решението на ВАС се разбира, че общината не е доказала направени разходи по използване на такова съоръжение.

