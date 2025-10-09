Медия без
Прокуратурата привика зам.-кмета на София по екологията

Ще бъде разпитван и директорът на предприятието за отпадъци Николай Савов

Днес, 08:39
Надежда Бобчева и Николай Савов са викнати на разпит.
“В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск.” Това заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева рано тази сутрин по повод разпоредени разпити на нея и директора на предприятието за отпадъци Николай Савов. Бобчева публикува пост в социалната мрежа "Фейсбук", прессъобщение изпрати и общината. 

В полученото от Софийската градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен. Разпитът на г-н Савов е днес, а на г-жа Бобчева - в утрешния ден (10.10.2025г.), уточняват от общината. 

"Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, където Столична община в момента прилага извънредна логистична схема, за да гарантира навременното извозване на отпадъците и поддържането на чистотата в градска среда", припомнят от кметството. Оттам изтъкват, че през последните месеци СПТО е било подложено на множество проверки от различни държавни органи, включително по отношение на организацията на дейностите по третиране на отпадъци и процедурите за контрол върху подизпълнители.

"Паралелно с това предприятието сигнализира компетентните институции, включително прокуратурата, за наличие на опасни болнични отпадъци, открити от негови служители в хода на ежедневната работа. Въпреки подадените сигнали и предоставените доказателства, липсва реакция от страна на прокуратурата, докато сега – в момент на активна кризисна намеса – ръководителите на двете звена, от които зависи изпълнението на общинските функции, са призовани за разпит, който е поредната форма на институционален натиск спрямо кмета на столицата и членовете на неговия екип", се казва в съобщение на екипа на Васил Терзиев. 

“Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем.”, е коментирала Бобчева. Тя допълни, че вярва в принципа на върховенството на закона и че отговорността пред гражданите изисква последователност, прозрачност и твърдост, особено когато срещу тях се прилагат форми на държавна репресия.

"Сега" изпрати въпроси на Софийската градска прокуратура във връзка с призовките за Бобчева и Савов. До момента отговори няма.

 

