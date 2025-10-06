Кризисното чистене в "Красно село" и "Люлин" тръгна с хаос

Кризисното чистене на останалите без сметосъбираща фирма столични квартали "Люлин" и "Красно село" тръгна с неразбории и нерви. Много от хората се солидаризират с общината и са готови да положат извънредни усилия, но недоумяват от това, което се случва. Междувремено зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева обяви пред bTV, че общината готви нова кризина поръчка за чистенето на двата квартала със съкратени срокове. От "Спаси София" пък внесоха доклад за спешно закупуване на камиони и кофи за общинското дружество "Софекострой" и изпратиха сигнал до КЗК за предполагаеми картелни договорки за завишаване на офертните цени в мегапопърчката за чистенето на София.

Както "Сега" писа, от неделя общината въведе временна кризисна организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село". На територията на двата района бяха разположени големи сиви контейнери с много по-сериозен обем, така че извозването на отпадъка да бъде улеснено. Зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева първо призова жителите на районите при възможност да ползват тези нови контейнери и много хора са се заблудили, че трябва задължително да изхвърлят отпадъците в тях. В същото време в неделния ден на много от обявените от общината места контейнери още не бяха доставени. Самите контейнери са много високи и изхвърлянето в тях е трудно. Оказва се и че на територията на големи части от "Люлин" няма предвидено поставяне на такива. Сивите метални съдове се обслужват от камиончета на столичното предприятие за третиране на отпадъци, но пък те не са особено големи и извозването става бавно, с по-ниска честота от предвиденото.

"Първо искам да бъда разбран правилно. Напълно разбирам ситуацията около сметоизвозването в големия жилищен район "Люлин" в София. И не оспорвам, че трябва да има някакво временно решение, както и приемам, че жителите на района ще проявят разбиране за затрудненията. НО! Не разбирам странната схема за разпределение на големите контейнери. Във втори, четвърти, шести и седми микрорайони няма нито един контейнер. За сметка на това в пети ще има два, които са на близко разстояние един до друг. В първи също два. Излиза, че аз трябва да ходя около два километра, за да си изхвърля боклука, и едва ли не трябва да ползвам градски транспорт. Няма да питам колко са големи тези контейнери и дали осем контейнера ще стигнат за близо 200 хилядно население", написа в групата на "Люлин" Тошко Поптолев. "Разходих се с торба смет до локацията срещу пазара, само за да установя, че голям контейнер там няма", написа Кирил Русев.

Заради противоречиви инструкции къде да хвърлят някои хора са се изпокарали помежду си кой какво е разбрал. "Никъде не е написано с каква цел тогава се поставят тези осем контейнера. Е то и аз ще ви дам един линк от сайта на Столична община, в който изрично е записано, цитирам: "Изхвърляйте битовите отпадъци в големите временни контейнери, които ще бъдат разположени на ключови места", е коментирала Габриела Момчилова.

Хората коментират и недостатъчно големия обем на камионите на Столичното предприятие за третиране на отпадъците. "Камионите на завода за отпадъци са много малки, кофите засядат и много бавно става, големи кашони не качват. На ул. "Крим" изчистиха, но боклук се генерира до кофите, който някой трябва да извози до онези контейнери, на определените места", е разказал потребител.

Подобна е била картината и в "Красно село". Васил Филипов пита: "Трима души търсим контейнера на "Булаир" и "Борис III"; извозен ли е?", а Божидар Дичков му е отговорил: "Не, просто го няма, минах 4 пъти по цялата "Булаир"..".

Притесненията след уикенда и тези първоначални неуредици са, че капацитетът няма да е достатъчен и боклукът ще се трупа и залежава. В социалните мрежи бе пуснато видео за наличната техника, която е с мини размери.

ОБЩИНАТА Е ДОВОЛНА

Не е такава оценката на общината за организацията в първите 24 часа.

"Първите 24 часа протекоха изцяло по план.

Вече са разположение всички контейнери на всички допълнителни точки. 10 камиона са на терен. Работим за още техника в следващите дни.

Мобилизиран е и целият ресурс за извозване на стандартните точки, които хората познават.

Новото от днес е, че на терен тръгват 4 екипа доброволци. Инструктирани да помагат на хората. Подкрепа на екипите оказват и колеги от Столичния общински съвет и от администрацията на "Овча купел", които се обадиха да предложат помощ.

Мобилизация, дисциплина и взаимопомощ.", съобщиха от Столична община.

КРИЗИСНА ПОРЪЧКА

Столична община готви кризисна обществена поръчка за чистенето на двата района, съобщи пред bTV Надежда Бобчева. Тя уточни, че при такава процедура сроковете са скъсени. Тя допълни, че поканата ще бъде отправена към вече подалите оферти и към всички с лиценз за такава дейност. Бобчева вероятно говори за процедура на пряко договаряне в ситуация на неотложност. Законът обаче изисква ситуацията на неотложност да не е породена от възложителя, което тук може да подлежи на тълкувания.

ИМА ЛИ КАРТЕЛ

Още в петък от "Спаси София" призоваха КЗК да се самосезира за евентуални непозволени договорки между участниците в поръчката за чистотата на София. Както "Сега" писа, офертите на част от участниците се оказаха в пъти над прогнозираното от общината и така получените предложения възлязоха на близо 840 млн. лв. без ДДС при прогнозни 430 млн. лв. Приемането на такива цени би довело до рязко увеличаване на такса смет. Има съмнения и за оказван натиск върху потенциални участници - запалени са камиони на чуждестранен участник в процедурата. Днес лидерът на "Спаси София" Борис Бонев обяви в социалната мрежа "Фейсбук", че след като КЗК не е предприела нищо, партията е внесла изричен сигнал. От "Спаси София" настояват и за спешно закупуване на техника за "Софекострой".