След 4-годишен отпор хората в Павликени победиха Вълка

Нов завод за боклук в Северна България няма да има

27 Яну. 2026
Заводът бе планиран върху тази китна земя край село Върбовка, община Павликени.
Заводът бе планиран върху тази китна земя край село Върбовка, община Павликени.

Дългата и противоречива сага с изграждането на огромен завод за изгаряне на боклук в Северна България приключи, съобщи днес павликенското гражданско сдружение "Ти решаваш". С решение на Върховния административен съд (ВАС) проектът бе окончателно спрян. "Това стана точно 4 години след първия ни протест. Борбата показа, че когато хората са обединени, няма невъзможни каузи", прокламира сдружението:

Срещу проекта на дружеството „Петрургия" и Румен Гайтански - Вълка, се проведоха множество протести. Казусът обедини хора от различни политически сили в община Павликени, преминавайки през административни и съдебни обрати. Местната власт подкрепяше завода, периодично държавни институции реагираха против. В крайна сметка най-големият двигател на недоволството бяха гражданите, опасявайки се от здравни и екологични рискове. Днес ВАС остави в сила решение на софийския административен съд, което също бе срещу проекта. "Петрургия" трябва да плати 613 евро разноски на РИСВ - Велико Търново и 1022 евро на „Ти решаваш“.

Съоръжението бе планирано под формата на завод за каменна вата в село Върбовка. Фирмата има концесия за добив на базалт там. Предвиждаше се обработка на 420 000 тона отпадъци на година, което означава 1100 на ден. При такова огромно количество хората подозираха, че боклук ще се внася.

