ВАС набъбва с трета колегия, 14 съдии и нов зам.-председател с шофьор

Правителството отпусна набързо над 2 млн. евро, без да дочака съгласуване с ВСС

Днес, 06:56
Георги Чолаков приветства с плюшено зайче доскорошната герберка Дани Каназирева в редиците на административните съдии. От лятото тя е съдия в Пловдив. Предстои да видим няма ли да е сред попълненията в новата колегия на върховния съд.
Георги Чолаков приветства с плюшено зайче доскорошната герберка Дани Каназирева в редиците на административните съдии. От лятото тя е съдия в Пловдив. Предстои да видим няма ли да е сред попълненията в новата колегия на върховния съд.

Върховният административен съд се кани да си разкрие нова, трета колегия. Тя ще се ръководи от нов зам.-председател на съда, ще има още един шеф на отделение и още 14 редови съдии. Ще бъдат назначени също 9 съдебни помощници (любима длъжност за децата на хора от системата), 7 секретари, 7 деловодители. Освен всичко ще има един секретар на председателя, както и шофьор.

Всичко това се разбира от материали, които Висшият съдебен съвет трябваше да разгледа тази седмица, и с които "Сега" се запозна. Точката обаче беше оттеглена от дневния ред, защото всъщност съветът трябваше да съгласува комплект документи във връзка с проект на решение на правителството да отпускане на 2 098 877 евро за ВАС за 2026 г. Решението обаче се оказа взето още на 28 януари, явно по спешност, вероятно за да се случи преди служебния кабинет. Така кадровиците изпаднаха в неловка ситуация. Членове на Съдийската колегия изразиха учудване, че темата изобщо не е минала през тях. Сега предстои те да се занимаят със свършения факт - да разкрият бройките.

В съдебната власт отдавна се спекулира, че във ВАС ще има нова колегия, която да бъде оглавена от доскорошния председател на съда Георги Чолаков. С новите попълнения ВАС ще получи и числено превъзходство над Върховния касационен съд, който гледа наказателни, граждански и търговски дела.

Както "Сега" вече писа, раздуването на щата на съда, в който понастоящем има 106 съдии и над 20 командировани магистрати, следва от промени в Закона за държавната собственост, с които Висшият съдебен съвет беше задължен да обезпечи с необходимия брой съдии върховната инстанция, която поема делата за отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти. Режимът, при който отчуждаването да минава през ВАС, действаше до 2019 г., когато подсъдността беше "свалена" на окръжно ниво, не само за да бъдат разтоварени върховните магистрати, но и да бъдат улеснени гражданите. Логиката е, че където е имотът, там би трябвало да е и делото.

На 9 януари и.ф. председател на ВАС Мариника Чернева праща до ВСС искане за допълнително финансиране на съда заради промените в закона. Тя обяснява, че е поискала данни от премиера за броя на имотите частна собственост, които са предназначени за изграждането на национални обекти и предстои отчуждаване. И така било изяснено, че има над 5220 имота, за които е в ход или предстои образуване на производство по отчуждаване през 2026 г. Това са предимно земеделски земи с множество съсобственици, всеки от които може да оспори законосъобразността на размера на определеното обезщетение. Затова се очакват много дела, за които на ВАС му трябват съдии и служители.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев препраща аргументите на съдия Чернева на Министерския съвет и парите са отпуснати.

Чернева е приложила и справка, от която се вижда, че за зам.-председателя на съда се предвиждат 8620 евро брутно възнаграждение месечно, за председателя на отделение - 6653 евро, за съдиите - 6499 евро. Съдебните помощници ще получават бруто 2400 евро, шофьорът - 1413 евро, секретарят на председателя - 1853 евро, секретарите и деловодителите - по 1358 евро. Отделно са предвидени и пари за осигуровките им. Така сумата набъбва до 2 098 877 евро.

"Сега" изпрати въпроси до ВАС по темата и все още очаква отговори.

