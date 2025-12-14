Медия без
Щатът на ВАС се раздува още със закон

Луксът държавата да има още 16 върховни съдии струва над 2 млн. евро

Днес, 05:53
Докато оглавяваше ВАС, Георги Чолаков подаряваше плюшени зайчета на новите административни съдии. На снимката зайче получава бившата герберка Дани Каназирева, която от това лято е в Административния съд в Пловдив. Предстои да видим кои 16 съдии ще "скокнат" във ВАС.
Върховният административен съд ще набъбне с още 16 магистрати през идната година. Причината са промени в Закона за държавната собственост, с които Висшият съдебен съвет беше задължен да обезпечи с необходимия брой съдии върховната инстанция, която поема делата за отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти. Това се случва на фона на раздутия щат в съдебната власт и липсата на задълбочен анализ за необходимостта от новите бройки.

Това е безпрецедентен законодателен ход от 1989-а година насам, защото Висшият съдебен съвет е този, който решава къде и какви щатове да разкрие в съдебната власт. Съдии, с които "Сега" разговаря, обясниха, че се готви разкриване на нова колегия във ВАС и вече вървят шеги, че на всеки първоинстанционен административен съдия ще има по един върховен.

16-те допълнителни щата за ВАС са заложени в преработения проект за бюджета на съдебната система, като за тях се предвиждат 2 099 000 евро. Не става ясно на какъв анализ се стъпва, че трябва да бъдат разкрити тези бройки.

Според последния годишен доклад на ВАС в него по щатно разписания има 105 съдии. Има и над 20 командировани. 

Режимът отчуждаването да минава през ВАС действаше до 2019 г., когато подсъдността беше "свалена" на окръжно ниво не само за да бъдат разторавени върховните магистрати, но и да бъдат улеснени гражданите. Логиката е, че където е имотът, там би трябвало да е и делото.

"В момента в България магистратите са най-добре платените държавни служители. На ниво Европейски съюз, също България е по-скоро в горните нива на заплащане на магистратите, отколкото в долните. Има наплив да се влезе в съдебната власт, защото тя гарантира сигурност, гарантира кариерно израстване", коментира неотдавна в интервю за "Сега" Биляна Гяурова-Вегертседер, която директор на Българския институт за правни инициативи. Тя напомни, че вече от дълги години не е публично достъпна прословутата таблица на Висшия съдебен съвет за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, като съветът не я предоставя дори по реда на Закона за достъп до обществена информация.

За догодина Висшият съдебен съвет настоява за 996 193 700 евро бюджет за съдебната власт. С новия проектобюджет Министерството на финансите предлага 800 900 000 евро.

