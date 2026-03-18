"Магнитски" вече никого не плаши

Големите вълнения около публикуването на кандидат-депутатските листи преминаха и сега е време да ги огледаме, за да видим какво ни предлагат партийните централи. Публичният интерес е повече насочен към това кой колко мандата ще спечели, с оглед на възможностите за ново парламентарно мнозинство. Кого ще пратим в Народното събрание обаче е по-важно – мнозинство може да няма, но закони и политики ще се приемат и е съществено кой ще им бъде автор.

В листите на "Прогресивна България" поне сред водачите няма големи изненади. Ядрото на коалицията са бивши секретари и съветници на Румен Радев, към които изпитва лично доверие. Това са кадри, отгледани в служебните му правителства – като премиерът Гълъб Донев, министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Явор Гечев и др. Няма да е преувеличено да предположим, че Радев отсега си ги представя като членове на бъдещо свое правителство.

Проблемът му е, че той реално е единственият политик сред тях. Почти всички, които напуснаха президентството с него, принадлежат към бюрократичната или военната йерархия. Те са били назначавани на постовете си, а не са били избирани и нямат изградено собствено политическо име и репутация. Не е трудно да се досетим, че цялата коалиция ще се върти около Радев като единствена политическа личност.

За сметка на това ГЕРБ определено ни сюрпризира . Изненадата е една, но е голяма – Владислав Горанов беше издигнат за водач на листата във Варна. Бившият финансов министър на Бойко Борисов беше санкциониран по САЩ по закона "Магнитски" и от Великобритания през февруари 2023 г. Това беше много тежък удар за ГЕРБ, а и лично за Борисов – Горанов принадлежи към тясното му обкръжение, а и така Вашингтон приравни партията му към ДПС, ударено по същия начин със санкциите върху Делян Пеевски .

След това ексминистърът казваше, че няма да си позволи да участва в избори от името на ГЕРБ, за да не тежи на партията. "В момента имам лоша оценка от САЩ и съм в списъка "Магнитски" и трябва да си извървя пътя", обясняваше енигматично той . Какво означава "да си извърви пътя", така и не се разбра. Но изглежда и Горанов, и Борисов смятат, че пътят е изминат, след като бившият министър получи практически гарантирано място в следващия парламент.

Водачът на ГЕРБ всъщност никога не отлъчи Горанов. Държеше го близо до себе си, а след избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ в края на 2024 г. многозначително беше казал, че "колелото се върти". "Ти, Горанов, нали беше с мен (във Вашингтон – бел.а.)? Пак ще отидем", обърна се той публично към бившия си министър. Даже увещаваше сина на Тръмп при посещението му в България да съдейства за падане на санкциите.

А какво мисли Вашингтон? Това е същественият въпрос, на който няма отговор. Във всеки случай, никой не е обявил, че санкциите падат. А това означава, че просто тази наказателна мярка вече няма същата тежест, както преди, покрай настоящото правителство в САЩ. Може би просто никой вече не се плаши от "Магнитски". А може би колелото се върти, както каза Борисов.

Вероятно по същия начин мисли и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той спокойно се явява редовно на избори от години. Ето, сега е начело в Кърджали и Благоевград. Влизането му е в кърпа вързано и така санкционираните по "Магнитски" в бъдещия парламент ще са двама. Останалите водачески места Пеевски е разпределил на сегашните си депутати, така че изненади няма. Но е интересно доколко ще му помогне това, че привлече в листите бившия олимпийски шампион Стефка Костадинова за кандидат-депутат в Пловдив.

В ПП-ДБ държаха листите в тайна до последно. Причината бяха преговорите между партньорите в обединението. Самата им продължителност демонстрира колко трудно работи тяхната коалиция, с разнопосочните интереси на ПП и ДБ и неразбирателствата помежду им, които отдавна са публична тайна.

Раздуханият случай с Явор Божанков, който остана без място в листите, беше само повод за ДБ да извади наяве нескритото си недоволство от претенциите на съюзника си. ПП получи две трети от водаческите позиции, а петима от партията разполагат с такива места в две листи – Асен Василев, Николай Денков, Мирослав Иванов, Богдан Богданов и Богомил Петков. В същото време, двама от водачите на ДБ – Божидар Божанов и Атанас Атанасов, останаха без такива.

Вероятно има споразумение между двете формации, което не е публично известно. Но, както и да го гледаме, обединението по-скоро се държи от страха на ПП и ДБ , че резултатът им рязко ще падне, ако се разделят, отколкото от споделените ценности и приоритети, за които претендират.