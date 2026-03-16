Борисов се изправя срещу Радев в София

Владислав Горанов - санкционираният по "Магнитски" бивш министър, води листата на ГЕРБ във Варна

16 Март 2026
Водачът на ГЕРБ с поддръжници в Айтос.
Фейсбук/Бойко Борисов
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще оглави предизборната битка в 25-и избирателен район в София и в Пловдив-град. В столицата той ще се изправи срещу бившия президент и основен свой съперник Румен Радев, който ще се състезава от името на коалицията "Прогресивна България".

Голямата новина от листите на ГЕРБ обаче е друга. Владислав Горанов - санкционираният по "Магнитски" бивш министър от второто и третото правителство на Борисов, сега води партийната листа във Варна. От доста време Горанов се появява на публични места, заедно с лидера на ГЕРБ, участва и в сбирките на ръководството на партията, а сега изглежда Борисов е преценил, че му е време да се върне в активната политика. За отбелязване е, че ДПС издигна там собствения си водещ финансист - Йордан Цонев.

Доскорошният премиер Росен Желязков ще води листата в Благоевград. Предстои му тежка битка - в този район ДПС издигна лидера си Делян Пеевски.

Депутатът Делян Добрев, за когото наскоро се разнесе слухът, че смята да напусне ГЕРБ, който той отрече, сега е възнаграден от партията си с водачески места в Хасково и столичния 24-ти район. В двата района президентската формация изправя срещу него съответно бившия военен министър Димитър Стоянов и кадърът на финансовото министерство Стефан Белчев.

Доскорошният финансов министър Теменужка Петкова също води в две листи - Русе и Търговище, както и вицепремиерът Томислав Дончев - в Габрово и в столичния 23-ти район, и бившият председател на парламента Цвета Караянчева - в Кърджали и Пловдив-област. Нейната позиция в Кърджали е незавидна - там е другата листа на ДПС, водена от Пеевски.

За председателя на парламента Рая Назарян няма водаческо място. Такова обаче е дадено на нейния заместник Костадин Ангелов - във Велико Търново. Няма и за бившия спортен министър Красен Кралев. Преди той влезе от Пазарджик, но сега листата там оглавява юристът Стефан Мирев, който преди беше областен управител на Пазарджик.

От кабинета "Желязков" водачески места получават енергийният министър Жечо Станков (Бургас), образователният министър Красимир Вълчев (Разград), шефът на дипломацията Георг Георгиев (Перник) и на МВР Даниел Митов (Шумен).

За СДС, коалиционният партньор на ГЕРБ, традиционно водаческо място е заделено за лидера на синята партия Румен Христов - В Монтана.

Останалите водачи също са действащи депутати, които се готвят за следващ мандат: Валери Лачовски (Плевен), Димитър Иванов (Ямбол), Красен Кръстев (Враца), Росица Кирова (Видин), Деница Сачева (Добрич), Красимир Събев (Смолян), Десислава Танева (Сливен), Милен Делийски (Силистра), Христо Терзийски (Кюстендил), Николай Нанков (Ловеч), Младен Маринов (София област).

