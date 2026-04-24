Кметът на Стара Загора изненадващо напусна ръководството на ГЕРБ

Живко Тодоров обяви във "Фейсбук", че поема отговорност за лошите резултати на партията на изборите

24 Апр. 2026Обновена
Живко Тодоров (крайният вдясно) рамо до рамо с Румен Радев на националния празник в Стара Загора
Живко Тодоров (крайният вдясно) рамо до рамо с Румен Радев на националния празник в Стара Загора

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров изненадващо напусна ръководството на ГЕРБ. 

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!", написа във "Фейсбук" Живко Тодоров.

"Приемаме решението на Живко Тодоров като личен акт на отговорност. Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора. ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си", написаха в отговор от ГЕРБ.

Това става само месец след като Бойко Борисов даде на него и на кмета на Бургас Димитър Николов специални правомощия да отговарят за местните структури на партията. Лидерът на ГЕРБ обяви това тържествено преди националното събрание на ГЕРБ, като ги извика в централата и пусна видео от срещата им.

Изненадата е още по-голяма, като се има предвид, че Борисов сложи до себе си за пресконференцията след изборните резултати именно Живко Тодоров. Сега обаче той напуска изпълнителната комисия на партията, която е колективният ръководен орган.

На 3 март Тодоров беше рамо до рамо до бившия президент и настоящ лидер на "Прогресивна България" Румен Радев, който избра да отбележи националния празник именно в Стара Загора. Двамата бяха заедно на шествието, което предизвика тогава политически коментари, но от ГЕРБ обявиха, че кметът остава в партията и честването е по повод националния празник.

