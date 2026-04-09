ГЕРБ скочи на свой бивш министър заради кабинета

Действията на МВР срещу търговията с гласове имаха неочакван ефект – от ГЕРБ атакуваха своя бивш министър Румяна Бъчварова, която сега работи за служебното правителство, свързвайки я с това, което определят като "репресии" срещу себе си.

Това се разбра от изявление на двама депутати от ГЕРБ – Георг Георгиев и Христо Терзийски, от Сапарева баня, където е била проведена поредната полицейска операция по сигнал за купуване на гласове. И двамата също са бивши министри в правителствата на Бойко Борисов.

Бъчварова е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров. Същата позиция тя заемаше и в първия кабинет на Бойко Борисов. Във второто му правителство беше назначена от него първо за вицепремиер, а след това и за шеф на МВР, въпреки че е социолог по професия. После се върна в третото правителство на ГЕРБ, отново като началник на кабинета на Борисов, докато той я прати за посланик на България в Израел.

Сега в Сапарева баня полицаи са претърсили домовете на общински съветници на ГЕРБ и общински служители във връзка с операцията си. Първи Терзийски спомена името на Бъчварова. Той каза, че иска да я попита кога ГЕРБ е правила нещо подобно, което да опорочи дейността на която и да било политическа партия.

След това същото направи и Георгиев, който каза, че би трябвало Бъчварова да знае, че подобни разследвания трябва да се водят спрямо всички, а не само срещу тяхната партия. "Нещото, което в момента се цели да се направи, е да се превентира ГЕРБ да участва пълноценно в изборите", обяви Георгиев. По думите му, Бъчварова знаела добре по какъв начин би трябвало да работи МВР.

Той предупреди Бъчварова, вътрешния министър Емил Дечев и премиера Гюров, че ГЕРБ ще се обърне към всички международни наблюдатели, които в момента са в България заради изборите. "И Дечев, и Бъчварова, и Гюров ще бъдат държани персонално отговорни от нас и техните имена ще бъдат завъртяни и в европейски контекст, защото се заиграват с тема, свързана с демокрацията", каза Георгиев.

Вчера Гюров отчете , че задържаните за изборни престъпления са 223-ма - колкото депутатите в парламента. "Задаваме си въпроса кой стои зад купувачите на вот - кой иска да влезе в парламента чрез лихварите и тефтерите за вересия. Не виждаме политическите партии да ги атакуват, а градят предизборна кампания с атаки към служебното правителство", каза премиерът.

Паралелно

Малко след брифинга на ГЕРБ до медиите беше разпратено съобщение от ДПС, че партията на Делян Пеевски е разпратила сигнали до международни наблюдателски мисии и чуждестранни институции.

В сигналите се отправят обвинения към служебния кабинет и конкретно МВР за "злоупотреба със служебно положение, незаконосъобразни претърсвания и изземания, задържане и принуда, психологически натиск и сплашване". ДПС твърди, че това е засегнало над 150 души, а жалбите към българските правораздавателни институции, са близо 40.

Призив

Главният секретар на МВР Георги Кандев излезе с призив във Фейсбук към служителите на МВР: "Колеги, не се прибирайте! Излизайте!"

Кандев пише, че купувачите на гласове разчитат, че през предстоящите празнични дни институциите работят на по-ниски обороти, благодарение на което "ще могат безпрепятствено да осъществяват престъпната си дейност".

"Това е груба грешка. Полицията няма да намали своята бдителност. Напротив - тя ще бъде засилена", заявява Кандев. И обяснява, че в МВР са изготвени графици на работа, които да гарантират, че капацитетът на МВР няма да бъде намален. Главният секретар се обръща и към гражданите с апел да подават сигнали за купуване на гласове.

Под Фейсбук поста на Кандев потребител е коментирал: "Добре,че ги предупредихте всички, за да са по-внимателни ....".