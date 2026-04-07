Радев изключи ПП-ДБ като бъдещ коалиционен партньор

Бившият президент вече работи за учредяването на собствена партия

Днес, 10:10
Румен Радев гостува в YouTube канала на Мартин Карбовски.
Румен Радев гостува в YouTube канала на Мартин Карбовски.

Експрезидентът на страната и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев рязко втвърди тона към един от възможните си следизборни партньори - коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България".

"След като похитиха Конституцията, сглобкаджиите от ПП-ДБ вече работят усилено да похитят и парламентарните избори. Планът им е в ход с официално поисканата помощ от ЕС, с внушение за предполагаемо хибридно външно влияние върху изборите", заяви Радев в YouTube канала на Мартин Карбовски. 

"Очевидната цел на ПП е да дискредитират изборите, като направят паралел с румънския модел, за да се удължи властта на служебното правителство на Гюров, което е на практика нелегитимно. Тези хора дори не могат да си представят до каква степен злепоставят България в ЕС с поведението си", допълни Радев във фейсбук профила си.

Радев нарича всичко това "брутален и нелеп опит да бъдат откраднати изборите" и заявява, че "ПП-ДБ имат твърде много грехове към България, за да ги припознаваме като коалиционен партньор".

Чрез председателя на ПП Асен Василев, ПП-ДБ също изключи коалицията на Радев като възможен коалиционен партньор в управлението. Василев допусна само, че с ПБ заедно могат да прокарват съдебна реформа и да избират нов ВСС.

Планове

От коалицията на Радев вече действат по плана си да образуват партия под името "Прогресивна България" след изборите. Готова е учредителната декларация на бъдещата нова формация. В документа се обещават действия за "разграждане на олигархичния модел и укрепване на държавността", както са правили и други политически сили преди това, както и неутралитет в международните отношения.

Декларацията е приета от инициативен комитет на 25 март. С това се открива и подписка за набиране на учредители на партията.

