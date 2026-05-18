Радев и Мерц размениха любезности и мъгляви обещания

Българският премиер Румен Радев и канцлерът на Германия Фридрих Мерц си размениха любезности и общи, мъгляви обещания за сътрудничество. Това стана по време на много рекламираната първа задгранична визита на доскорошния български президент и настоящ министър-председател. Радев, който бе посрещнат с военни почести в Берлин, е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

Българският премиер информира, че с канцлера Мерц са коментирали привличането и защитата на чуждестранните инвестиции. “България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си – не само търговия и инвестиции, но заедно можем да допринасяме много повече за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа” , посочи той, цитиран от БТА. Радев специално наблегна на военна индустрия. Германската компания “Райнметал” инвестира в два завода за барут и 155-мм боеприпаси.

“Освен „Райнметал“, има потенциал за много други проекти. Има потенциал за индустриално сътрудничество във всички съвместни придобивания, в общия европейски щит за защита на нашето въздушно пространство”, каза премиерът. Той отбеляза и многофункционалните модулни патрулни кораби – 2 броя, които произвеждаме в кооперация с Германия.

Според Радев има потенциал и по отношение на производството на дронове. “България става все по-добра, това го заявявам отговорно. Запознат съм от пресата с провала на един съвместен проект на Германия и Франция за европейски дрон, ние сме готови за производство на същия клас дрон от българска компания”, коментира Радев, цитиран от БТА.

“Съвременната отбрана ще зависи все повече от изкуствения интелект, имаме проект за гигафабрика в България чрез немска фирма”, посочи премиерът. По думите му тепърва ще се разгръща и това сътрудничество.

Радев използва случая, за да заговори за ревизия на финансова рамка на Европейския съюз. "За нас е много важно да успеем да постигнем баланс в многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Споделих нашата загриженост от факта, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка поставя България в ситуация да има два пъти по-голяма вноска и то на фона на допълнителни разходи за адаптиране към въвеждането на еврото. Вярвам, че ще намерим верния път към един добър баланс чрез диалог и внимателно обмисляне, защото целите не трябва да си противоречат, а взаимно да се допълват”, заяви Радев.

“Трябва да задълбочим вътрешния пазар, да намалим бюрокрацията и да засилим сътрудничеството. Европа трябва ясно да определи приоритетите си при разпределението на европейските средства. За мен приоритетите са ясни – нужни са инвестиции в конкурентоспособност и отбрана“, заяви германският канцлер Мерц, като изрази подкрепа за многогодишната финансова рамка на ЕС.

Той предупреди и за нарастващата задлъжнялост в Европа. „Не бива да има прекомерна задлъжнялост в ЕС. Има държави, които плащат повече за лихви по дълга си, отколкото за отбрана. Това не бива да продължава“, каза Мерц.

По отношение на войната в Украйна обаче има видимо разминаване в позициите, макар че Мерц похвали България, че върви по пътя на европейската солидарност.

"За нас не е важно дали ще има един преговарящ, или повече. Важно е да започнат преговорите. Крайно време е за дипломация и се надяваме тези преговори да започнат възможно най-бързо", каза Румен Радев.

Мерц обаче подчерта, че първо Русия трябва да спре огъня, за да започнат разговори. "Русия трябва да седне и да води разговори с Украйна, които ще се водят с подкрепата на САЩ и Европа", каза канцлерът. И припомни, че досега Кремъл е отказвал преговори с Украйна и е отговарял с още по-тежки обстрели. Той подчерта, че Европа ще продължи усилията за постигане на трайно и справедливо мирно решение. „Увеличаваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на нашата последователна подкрепа“, каза Мерц. По думите му новото правителство в Унгария е довело до „нова сплотеност“ в Европа, която може да помогне за доближаване до мира.