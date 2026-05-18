Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев и Мерц размениха любезности и мъгляви обещания

Българският премиер използва посещението в Берлин, за да заговори за ревизия на финансова рамка на ЕС

18 Май 2026
Радев и Мерц говорят на четири очи
Министерски съвет
Радев и Мерц говорят на четири очи

Българският премиер Румен Радев и канцлерът на Германия Фридрих Мерц си размениха любезности и общи, мъгляви обещания за сътрудничество. Това стана по време на много рекламираната първа задгранична визита на доскорошния български президент и настоящ министър-председател. Радев, който бе посрещнат с военни почести в Берлин, е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

Българският премиер информира, че с канцлера Мерц са коментирали привличането и защитата на чуждестранните инвестиции. “България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си – не само търговия и инвестиции, но заедно можем да допринасяме много повече за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа” , посочи той, цитиран от БТА. Радев специално наблегна на военна индустрия. Германската компания “Райнметал” инвестира в два завода за барут и 155-мм боеприпаси.

“Освен „Райнметал“, има потенциал за много други проекти. Има потенциал за индустриално сътрудничество във всички съвместни придобивания, в общия европейски щит за защита на нашето въздушно пространство”, каза премиерът. Той отбеляза и многофункционалните модулни патрулни кораби – 2 броя, които произвеждаме в кооперация с Германия. 

Според Радев има потенциал и по отношение на производството на дронове. “България става все по-добра, това го заявявам отговорно. Запознат съм от пресата с провала на един съвместен проект на Германия и Франция за европейски дрон, ние сме готови за производство на същия клас дрон от българска компания”, коментира Радев, цитиран от БТА.

“Съвременната отбрана ще зависи все повече от изкуствения интелект, имаме проект за гигафабрика в България чрез немска фирма”, посочи премиерът. По думите му тепърва ще се разгръща и това сътрудничество. 

Радев използва случая, за да заговори за ревизия на финансова рамка на Европейския съюз. "За нас е много важно да успеем да постигнем баланс в многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Споделих нашата загриженост от факта, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка поставя България в ситуация да има два пъти по-голяма вноска и то на фона на допълнителни разходи за адаптиране към въвеждането на еврото. Вярвам, че ще намерим верния път към един добър баланс чрез диалог и внимателно обмисляне, защото целите не трябва да си противоречат, а взаимно да се допълват”, заяви Радев.

“Трябва да задълбочим вътрешния пазар, да намалим бюрокрацията и да засилим сътрудничеството. Европа трябва ясно да определи приоритетите си при разпределението на европейските средства. За мен приоритетите са ясни – нужни са инвестиции в конкурентоспособност и отбрана“, заяви германският канцлер Мерц, като изрази подкрепа за многогодишната финансова рамка на ЕС.

Той предупреди и за нарастващата задлъжнялост в Европа. „Не бива да има прекомерна задлъжнялост в ЕС. Има държави, които плащат повече за лихви по дълга си, отколкото за отбрана. Това не бива да продължава“, каза Мерц.

По отношение на войната в Украйна обаче има видимо разминаване в позициите, макар че Мерц похвали България, че върви по пътя на европейската солидарност.

"За нас не е важно дали ще има един преговарящ, или повече. Важно е да започнат преговорите. Крайно време е за дипломация и се надяваме тези преговори да започнат възможно най-бързо", каза Румен Радев.

Мерц обаче подчерта, че първо Русия трябва да спре огъня, за да започнат разговори. "Русия трябва да седне и да води разговори с Украйна, които ще се водят с подкрепата на САЩ и Европа", каза канцлерът. И припомни, че досега Кремъл е отказвал преговори с Украйна и е отговарял с още по-тежки обстрели. Той подчерта, че Европа ще продължи усилията за постигане на трайно и справедливо мирно решение. „Увеличаваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на нашата последователна подкрепа“, каза Мерц. По думите му новото правителство в Унгария е довело до „нова сплотеност“ в Европа, която може да помогне за доближаване до мира.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, Фридрих Мерц

Още новини по темата

Къде изчезна хлябът по 6 стотинки и още недоразумения от ПБ
16 Май 2026

Радев лично ще ръководи МО, МВР, МВнР и спецслужбите
15 Май 2026

Лъжа без лъгане, или как Радев събра нереални очаквания
15 Май 2026

Премиерът Радев отива в понеделник в Берлин
14 Май 2026

Радев потвърди: Разбира се, че Кандев остава главен секретар на МВР
09 Май 2026

Румен Радев назначи 18 зам.-министри
08 Май 2026

Човек на Радев се разгневи на отказа на ДБ и ПП да подкрепят кабинета
06 Май 2026

Радев може да падне в капана на собствената си сила
06 Май 2026

Голямото нещо с Радев засега е едно голямо нищо
05 Май 2026

Радев е положил ръка върху кобура
02 Май 2026

Тръмп скастри канцлера Мерц заради Иран
30 Апр. 2026

Румен Радев: Има голяма вероятност да съм премиер
30 Апр. 2026

Германският канцлер е най-непопулярният сред политиците в страната
28 Апр. 2026

Пеевски преминава в режим на оцеляване
28 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса