Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румен Радев: Има голяма вероятност да съм премиер

30 Апр. 2026Обновена
Румен Радев
БГНЕС
Има голяма вероятност лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев да е новият премиер. Това заяви самият той пред журналистите, събрали се пред парламента, малко преди началото на първото заседание на новото Народно събрание.

Трябва да се отбележи, че партийният лидер говори два пъти пред парламентарните репортери, но не и от трибуната. Думата за първото изявление на "Прогресивна България" взе Петър Витанов, който се спряга за председател на парламентарната група.

Вътре в сградата, попитан повторно дали е готов да бъде министър-председател, Радев заяви, че това ще реши парламентарната група. След което изброи кои са приоритетите на партията му - бюджетът, който, по думите му, е в катастрофално състояние, законите по ПВУ, изборът нов ВСС. "Олигархичният модел се е просмукал навсякъде, във всички органи на държавата, в съдебната система - в нашата програма ние имаме ясни мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата от олигархичния модел. Това е ежедневна борба", каза още лидерът на ПБ.

По отношение на съставянето на правителство той заяви, че веднага щом президентът Илияна Йотова обяви консултациите, ПБ ще се явят на разговори. "Надявам се правителството да бъде готово като структура и състав и по-рано от 15 май, има много проблеми и много отложени проблеми", каза той. И използва случая да допълни, че "слуховете, които се пуснаха в медиите - за министерство на "културизма", са измислици, няма такова нещо". 

На въпрос дали партията му ще премахне охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, Румен Радев заяви, че темата не се пренебрегва. Той обаче подчерта, че това не е решение за пред камерите, а трябва да се базира на проверка на фактите и на закона.

Предстои новият парламент да си избере председател, като има вероятност това да е депутатът от ДБ Михаела Доцова, а шеф на парламентарната група на "Прогресивна България" ще бъде Петър Витанов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа