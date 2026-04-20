Световните медии: Проруският кандидат печели изборите в България

Световните медии отразиха първите изборни резултати в България с единодушната оценка - печели коалицията на проруския експрезидент Румен Радев, показва обзор на БНР.

"Бившият проруски президент на България Румен Радев спечели с голямо мнозинство, обещавайки борба с корупцията", пише Ройтерс. Агенцията описва 62-годишния Румен Раден като бивш военен пилот, евроскептик и противник на подкрепата за Украйна. Това бяха осмите парламентарни избори за последните пет години и много хора са уморени, включително и от ветераните политици, смятани за корумпирани, посочва Ройтерс.

Според AP резултатите очертават сформирането на център-лява коалиция, водена от Радев. Унгарските гласоподаватели отхвърлиха авторитарния начин на управление на Орбан, който имаше много близки отношения с руския президент Владимир Путин. Сега в ЕС ще се появи проруски лидер - буквално дни след като Виктор Орбан загуби властта в Унгария, коментира АР.

Според The Washington Post подкрепата на Кремъл за Радев не е толкова явна, колкото при Орбан, но Русия има връзки с България от години.

"Нови избори не са опция", каза Радев, подавайки своя глас, посочва Bloomberg. Агенцията отбелязва, че Радев ще търси "стабилно правителство, а естествен съюзник е БСП (която обаче е под критичните 4%, бел. ред.). Bloomberg обръща внимание на коментарите в последните дни относно вероятните партии, с които Радев да се коалира. Вторите, третите и четвъртите - ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната - Демократична България" и "ДПС-Ново начало", изглеждат изключени, макар че проевропейските "ПП-ДБ" също заявяват като основна задача борбата с корупцията. Като потенциален съюзник Bloomberg посочва БСП и "Възраждане", чиито възгледи са против ЕС и НАТО. "Доскоро партията на Костадин Костадинов беше изолирана, но сега може да се окаже част от управляващата коалиция. На заключителния предизборен митинг в София Румен Радев каза, че възнамерява да състави правителство, без да се налага да прави коалиция с партии, управлявали през последното десетилетие, отбелязва "Ню Йорк таймс".

По време на предизборната си кампания Радев избегна всичко, което може да доведе до обвинения в проруска ориентация, пише ТАСС, но без да споменава снимката между Радев и руския президент Владимир Путин при закриването на избирателната кампания. Руската държавна агенция цитира изказвания на Радев като президент: че "Украйна е обречена във войната с Русия, а доставката на оръжия за Киев не е решение на проблемите, че Русия не може да бъде враг на България, както и че санкциите срещу Москва са безсмислени и неефективни, допълва ТАСС.