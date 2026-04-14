Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици

Избори се печелят чрез години работа при хората

15 Апр. 2026
Петер Мадяр, декември 2025 г., по време на демонстрация срещу насилието над деца.
БГНЕС
Петер Мадяр, декември 2025 г., по време на демонстрация срещу насилието над деца.

Втори ден гледам и не вярвам на ушите си. Мъча се да разбера аз ли не съм добре, или не са родните политици и активисти, разясняващи случилото се в Унгария.

Те твърдят, че Петер Мадяр спечелил, защото: 1. е консерватор; 2. и/или се обявил за Европейския съюз; 3. и/или Орбан по естествен път паднал, 16 години били много; 4. и/или Тръмп съборил диктатора, кофти приятелство; 5. и/или унгарците са умен народ, всички излезли да гласуват (не като простия български); 6. и (без или), ако в България излязат 80% от хората, Чорапа, Шиши и Тиквата си отиват накуп.

 

И всеки един от убеждаващите ме политикани

 

се мъчи да разпознае в себе си вест или кост от успеха на Мадяр. Аз пък чух, че за 2 години този човек не се е спрял да обикаля страната. Буквално всекидневно е бил при семейства, стиснал е хиляди ръце, узнал е хиляди болки, разбрал е милиони нови неща, познал е непозната за него Унгария. И съм сигурен, че ако въобще следва да се прави аналог между България и Унгария, да се вади извод, той е: избори се печелят чрез години работа при хората, постоянно в домовете им, във фирмите, парковете; всекидневно - с грижите по деца, старци, при пазаруването в магазина, прекарването на свободното време дори -

 

не 20 дни в предизборна кампания, съчетано с пари за тик-ток,

 

шатри с листовки и дълбокомъдри интервюта пред Мон Дьо и Карбовски.

А, какво мислите, е говорил Мадяр на семействата? Обяснявал им е за цел 121 или 125? Или че дядо му е репресиран, бабата...? Неуморно е разяснявал на народа колко напред е светът, пък той - "ганьовци"? Или е подбирал събеседниците,

 

подмятал е "орки" и "цървули"

 

за привържениците на Орбан? Че някой трябва да бъде обесен, друг - най-малко докладван в социалните мрежи? Не, никак, макар да не му е било лесно. За друго е отишла умората. Карал е унгарците да си помагат, общуват, обичайки страната си. Да се уповават на себе си, не да тръпнат кой чужд големец каква оценка ще им даде. Не вярвате? Ето:

"За 2 години той посети 327 града, 517 пъти, навести 161 от 174 енории. Винаги отиваше при множеството, стискаше ръце, снимаше се с хората. Често успяваше да посети 6 или дори 9 града за ден. Почти всеки ден беше сред хората, казвайки им да не се страхуват.

 

Показа им всичко добро, което има в Унгария

 

Вдъхнови ги да започнат да си говорят. След 16 мрачни години, през които им се казваше, че не са за тук, хората отново започнаха да се гордеят с родината си. Че човек може да бъде горд унгарец и да отхвърли бъркотията на Орбан". Описанието е от първа ръка - на унгарка, в социалните мрежи.

И за здравеопазване е говорил още Мадяр, за образование. И за борба срещу корупцията, но не през имагинерна съдебна реформа, а разказвайки как порочната система се отразява пряко върху местоработата.

Разбира се, нещата не опират само до обикалянето и говоренето. Мадяр (все още) не се е сглобявал два пъти с най-клетвения враг насред декларации, че не е лъжец. Не е упражнявал цялата власт, а все друг да му е виновен за несгодите. Не е сключвал заробващи газови договори, пък да обещава независимост и разгром на корупцията. Тоест, и до честност опират нещата. До смиреност. Хората искат насреща

 

политици, които не правят обратното на обещанията

 

след изборите.

Цялата тази Унгария е равнозначна на една несъществуваща България. Но тази България липсва не заради обикновените хора, а ония от тях, които трябва, а не знаят и не могат да правят политика. Спекулациите с Унгария сега са поредният поднесен от тях отврат, най-новата ниска топка. И най-вероятно след 5 дни ще сипят обвинения - народът е виновен, че им е вдигнал огледало.

