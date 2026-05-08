Зетят на Мадяр отказа да е правосъден министър

08 Май 2026
Мартон Мелетей-Барна, зет на Петер Мадяр, се отказа да е министър след бурната обществена реакция
Мартон Мелетей-Барна, зет на Петер Мадяр, се отказа да е министър след бурната обществена реакция

Мартон Мелетей-Барна, зет на Петер Мадяр и един от основателите на новоизбраната унгарска партия TISZA, оттегли номинацията си за министър на правосъдието само седмица след като беше номиниран.

Той каза, че не трябва са се хвърля “и най-малка сянка“ върху демократичния преход на Унгария, след като критиците на опозицията обвиниха Мадяр в непотизъм заради семейната връзка.

Мадяр каза, че ще обяви нов номиниран за министър на правосъдието утре, преди очакваното полагане на клетва на новото правителство около 9 май.

Мелетей-Барна, който е женен за сестрата на Мадяр - Анна Илона, е адвокат и колега от университета на Мадяр. Той е един от 10-те основатели на партията TISZA, когато тя е сформирана през 2020 г., и е бил директор по правните въпроси на партията.

Преди седмица Мадяр горещо защити избора си. „Вътрешната и международната кариера на бъдещия министър на правосъдието, висококачествената му работа и визията му са безспорни. Той беше част от нашето движение за промяна на режима от самото начало, оформяйки и ръководейки нашите операции и програма... Дълго след като се присъедини към нашата общност, той свърза живота си с този на сестра ми. Поради тази причина, естествено, смятам за особено важно работата му да бъде възможно най-публична и всичките му решения да бъдат прозрачни“, каза той във видео. Това обаче не успокои страстите в Унгария.

