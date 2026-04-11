Виктор Орбан загуби катастрофално изборите в Унгария

Виктор Орбан и неговата FIDESZ губят изборите в Унгария, показват първите данни от официалното преброяване, което извършва ЦИК в Будапеща.

Орбан призна загубата: "Резултатът от изборите, макар и все още не окончателен, е разбираем и ясен. Отговорността и възможността да управляваме не ни бяха предоставени. Поздравих партията победителка".

Според отчетените досега 98.13% от действителни гласове, партия TISZA печели 138 мандата в 199-членния унгарски парламент.

Вече бившите управляващи от FIDESZ ще имат само 55 мандата.

В парламента влизат и националистите от "Mi Hazánk" - те печелят 6 пропорционални мандата.

Резултати показват, че партията на Петер Мадяр печели конституционно мнозинство.

Гласуването на парламентарните избори в Унгария приключи в 20 ч. българско време. Унгарците избраха 199-те депутати в местния парламент със смесена избирателна система с 5-процентов праг - 106 депутати бяха избрани в един тур в мажоритарни райони, 93 се излъчиха от пропорционални партийни листи.

Данните на ЦИК показват, че FIDESZ и TISZA имат сходни резултати в пропорционални мандата, но FIDESZ губи катастрофално мажоритарните избори - 13 на 93 мандата в полза на TISZA.

Френският президент Емануел Макрон и председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер поздравиха лидера на партията „Тиса“ Петер Мадяр с победата на парламентарните избори в Унгария. Фон дер Лайен написа: "Унгария избра Европа. Европа винаги е избирала Унгария. Страната се връща към своя европейски път. Съюзът става по-силен." Мадяр получи поздравление още от Зеленски, Мерц и генералния секретар на НАТО Рюте.

Половин час преди затварянето на урните активността на парламентарните избори в Унгария достигна 79.48%, което значително надвишава показателите от предишните избори, съобщи Index. Гласували бяха 5.85 млн. от всичките 7.3 млн унгарци, които имат право на глас. Избирателната активност бие рекорда, който досега се държеше от втория тур на парламентарните избори през 2002 г., когато активността достигна до 73,51%.

Веднага след вота социологическите агенции дадоха информация за последните си проучвания преди вота. Изследователският център „21“ заяви, че данните му показват 55 процента за партия Тиса, 38% за Фидес и 5% за "Наша родина". Medián отчете проучване, според което унгарският парламент ще е двупартиен - партия „Тиса“: 55,5 процента, Фидес: 37,9 процента.

Премиерът Виктор Орбан и неговият алианс „FIDESZ“ бяха изправени пред сериозно предизвикателство от страна на Петер Магяр и партията „TISZA“. Орбан управлява Унгария непрекъснато от 15 години и 10 месеца, а далеч преди това имаше още един 4-годишен премиерски мандат, но никога досега не беше се сблъсквал толкова сериозно с реалната опасност да загуби властта.

Всички независими агенция даваха предимство на партия “TISZA”. В техните анализи големият въпрос не беше дали “TISZA” ще победи, а дали ще има парламентарно мнозинство за да сформира правителство. Унгарските опозиционни сили могат да спечелят дори конституционно мнозинство в парламента, прогнозира два дни преди изборите агенция Median. Според агенцията, партията TISZA може да получи от 138 до 142 места в 199-местния парламент на Унгария. Партията на Виктор Орбан FIDESZ — от 49 до 55 места. Крайнодясната партия Mi Hazánk (Наша родина) също може да разчита на пет-шест места - това показваха изследванията.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр определи днес гласуването като решаващо и призова хората да отидат до урните. Според него изходът може да зависи от няколко гласа.

Виктор Орбан заяви, че е „тук, за да победи“. По време на изявлението му се появиха протестиращи с плакати, сред които и с „билет“ Будапеща–Москва.

Партията на Орбан обвини опозицията в подкупване на гласове на роми. „Фидес“ заяви, че разполага с аудиозапис, който уж потвърждава плановете на партията „Тиса“ да купува гласове. От партията заявиха, че ще подадат жалби за подозрение в престъпление срещу избирателната система.

Кмет от партията на Орбан обяви демонстративно, че гласува за опозицията. Шьоке-Тот, кмет на град Боч, заяви, че е направил избор „срещу руското влияние и в подкрепа на европейските ценности“. Преди това той беше избран от „Фидес“ с резултат от над 71%.



КОЙ Е ПЕТЕР МАДЯР



Петер Мадяр (Péter Magyar) е унгарски политик и юрист, роден на 16 март 1981 г. в Будапеща. Той е лидер на партията TISZA (Партия на уважението и свободата) и в момента е един от най-популярните и влиятелни фигури в Унгария.

Дълго време Мадяр е част от близкия кръг на управляващата партия Fidesz на Орбан - още от 2002 г. Бил е дипломат в Брюксел, заемал е високи постове в държавни институции и компании. Бил е женен за Юдит Варга – бивша министърка на правосъдието на Орбан, с която се развежда през 2024 г. Като дете дори е имал плакат на младия Орбан на стената си, тъй като се възхищавал на антикомунистическата му борба.

На практика, Мадяр не е публична фигура до 2024 г. и е част от мрежата от политически и икономически елити около Орбан.

Популярността на Мадяр избухва през февруари 2024 г. заради големия скандал с президентско помилване. Президентът на Унгария Каталин Новак (съюзничка на Орбан) помилвала човек, осъден за прикриване на сексуално насилие над деца в детски дом. Скандалът удря правителството, което се представя като защитник на „християнските семейни ценности“ и децата. Юдит Варга (тогава бивша министърка) подписва помилването и подава оставка.

Тогава Мадяр публично се отрича от всички държавни постове, обвинява правителството в системна корупция, непотизъм и че властта служи на тесен кръг олигарси, а не на народа. Той дава дълго интервю в YouTube канала Partizán, което стана вирусно (над 1–2 милиона гледания в страна с под 10 млн. души).

По това време Тиса е малка партия. На европейските избори през юни 2024 г. обаче тя спечели около 30% от гласовете (над 1,3 млн.), като „изсмука“ гласове от разпокъсаната опозиция, от негласуващи и дори малко от Fidesz.

Мадяр обикаля цялата страна (включително малки села, където Fidesz е силен), говори просто, организира огромни митинги, използва социални мрежи и е в пряк контакт с хората. Слоганът му е от типа „Сега или никога“ и „Смяна на режима“.

Привлича и десни, и центристи, и разочаровани леви, млади хора и дори бивши гласоподаватели на Орбан, които искат промяна без радикална левица.

Петер Мадяр стана популярен, защото се появи в точния момент (скандалът), с точния профил (бивш „свой“, който се обърна срещу системата) и с ясна антикорупционна и анти-статукво-кампания в страна, която е уморена от дългогодишното управление на Орбан.