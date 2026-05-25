САЩ и Иран са съгласували 95% от ядреното споразумение

Днес, 08:11
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

САЩ и Иран са съгласували приблизително 95% от рамковото споразумение по ядрената програма, съобщава Fox News, позовавайки се на свои източници.

Според телевизията Техеран „по принцип е приел рамковото споразумение“. В момента страните продължават да обсъждат отделни формулировки. Един от събеседниците на Fox News е заявил: „Имаме сделка за ядрения арсенал и Ормузкия проток, но обсъждаме формулировките.“

Източникът на телевизията смята, че споразумението няма да бъде подписано „днес или утре“. По думите му американската администрация може да даде още 5–7 дни за приключване на преговорите. В същото време във Вашингтон допускат, че при провал на сделката САЩ могат да възобновят бомбардировките срещу Иран.

По-рано Доналд Тръмп заяви, че окончателните договорености с Техеран все още не са съгласувани и е наредил на своите представители да не бързат със сключването на сделката.

Редица американски медии пишат, че по ядрената програма изобщо няма да бъдат подписвани никакви споразумения на този етап. А договореностите (ако изобщо бъдат постигнати) ще се отнасят единствено до премахване на иранската блокада на Ормузкия проток в замяна на премахване на американската блокада срещу Иран и размразяване на част от иранските активи.

Така например "Вашингтон пост", позовавайки се на ирански чиновник, пише, че Иран е готов да отвори пролива само ако бъдат разблокирани замразени ирански активи на стойност 12 милиарда долара и бъде премахната американската блокада.

По думите на иранския чиновник меморандумът за разбирателство не предвижда ядрено споразумение, а само ангажимент по-късно да бъдат проведени преговори по ядрения въпрос.

 

 

 

