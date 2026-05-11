Тръмп отхвърли като неприемлива позицията на Иран по преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня и го определи като „напълно неприемлив“, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА . По-рано днес Пакистан получи официалния отговор на Техеран на американското предложение, свързано с войната в Иран, и го предаде на САЩ.

Иранският отговор на предложението на САЩ подчертава необходимостта от спиране на войната на всички фронтове и вдигане на санкциите срещу Техеран, предаде иранската полуофициална информационна агенция Тасним, цитирана от Ройтерс. В предложението на Иран се иска да бъдат вдигнати санкциите срещу продажбите на ирански петрол по време на 30-дневен период и да бъде прекратена морската блокада на страната.

Агенция Тасним също така цитира източник, според когото иранските условия включват "иранско управление на Ормузкия проток, ако бъдат поети определени ангажименти от САЩ", без да се уточнява за какви ангажименти става въпрос.

Според неназовани източници, цитирани от "Уолстрийт джърнъл", Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна.

Според ирански държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес, иранското предложение е предвиждало компенсации за понесените от войната щети и е поставяло акцент върху иранския суверенитет върху Ормузкия проток.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че войната срещу Иран не е приключила, тъй като обогатеният уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти – демонтирани. „Влизате и го изнасяте", каза Нетаняху в интервю за програмата „60 минути" на Си Би Ес Нюз в неделя. Той твърди, че Тръмп споделя подобна позиция, цитирайки думите на президента: „Искам да вляза там".

„Ако имате споразумение и влезете и го изнесете, защо не? Това е най-добрият начин", казва премиерът. Той отказа да обсъжда военни опции или времева рамка. Нетаняху посочи и други незавършени военни цели – мрежите от проксита на Иран, и балистичните му ракети. „Китай дава известна подкрепа на Иран и конкретни компоненти за производството на ракети", твърди той.

Нетаняху е заявил, че иска американската военна помощ за Израел – в момента 3,8 млрд. долара годишно, да спадне до нула през следващото десетилетие. „Мисля, че е дошло времето да се откажем от оставащата военна подкрепа от Пентагона. Нека започнем сега", каза той.

Великобритания и Франция ще бъдат домакини във вторник на многостранна телеконферентна среща на министри на отбраната, посветена на военните планове за възстановяване на търговското движение през Ормузкия проток, съобщи британското правителство, цитирано от „Франс 24“ и БТА . Ще участват над 40 държави.

Онлайн срещата е продължение на двудневната среща в Лондон през април, на която военни представители обсъдиха практическите аспекти на евентуална многонационална мисия, водена от Обединеното кралство и Франция, за защита на корабоплаването през Ормузкия проток.

Вчера обаче френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, заяви в отговор на иранското предупреждение, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но „ние никога не сме предвиждали военна операция за отваряне на Ормуз“.