Тайните служби простреляха човек в центъра на Вашингтон

Тайните служби на САЩ съобщиха, че са участвали в престрелка във Вашингтон - в района на 15-та улица и „Индипендънс Авеню“, на няколко пресечки от Белия дом.

Един човек е бил прострелян от правоохранителните органи, състоянието му е неизвестно. Подробностите все още не са ясни, няма информация за мотива, заподозрения или ранени полицаи.

Съобщава се, че президентът Тръмп е в безопасност. Журналистите са били насочени към залата за брифинги.

Стрелбата е станала в непосредствена близост до Монумента на Вашингтон. Заради инцидента Белият дом беше временно поставен под пълна блокада, а туристите в района на Националната алея (National Mall) бяха евакуирани или инструктирани да потърсят сигурно място.

Този инцидент се случва едва девет дни след опита за покушение срещу президента Доналд Тръмп по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом (25 април 2026 г.). Заподозреният за предходната атака, Коул Томас Алън, в момента е в ареста, но службите за сигурност са в състояние на максимална готовност.

