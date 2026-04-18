Иран отново затвори Ормузкия проток

Само няколко часа след като отвори Ормузкия проток, Иран отново го затвори. Причината е, че САЩ не свалиха блокадата на иранските пристанища.

"Тръмп не изпълни своите ангажименти, затова протокът е отново затворен, и за преминаване ще е нужно съгласието на Иран", обяви говорител на Централното командване на Иран в изявление, излъчено по иранската телевизия. Той каза, че Техеран се е съгласил да пропуска през пролива ограничено количество петролни танкери и търговски кораби, но Вашингтон е продължил с "пиратството и грабежите под предлог т.нар. блокада".

САЩ отказват да снемат морската блокада, докато не бъде сключено пълноценно мирно споразумение. В понеделник в Пакистан би трябвало да се проведе поредният кръг от преговорите.

Малко по-рано днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди в "Туитър", че Ормузкият пролив няма да бъде пълноценно открит, докато има американска блокада. И допълни, че преминаването през пролива ще е възможно само с изричното разрешение на иранските военни.

Сайтовете, които следят движението през протока в реално време, показаха, че Иран връща голяма част от корабите, които се опитват да преминат оттам. 8 кораба обаче все пак успяха да преминат.

BREAKING: Dozens of ships are making U-turns in the Strait of Hormuz, heading back into the Persian Gulf after surging toward it following Araghchi's "completely open" declaration, per MarineTraffic data.



Iran had warned earlier today that the opening would be "practically… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) 17 април 2026 г.

Около 20 кораба, които чакаха на опашка за пресичане на протока, се върнаха обратно към Оман, след като иранските военни съобщиха, че блокират движението отново, пише WSJ. Брокери в Атина и Сингапур, занимаващи се с организация на превоз на товари, са съобщили пред изданието, че те са се съгласили да платят установената от Иран такса от 2 млн. долара. Въпреки това те не са допуснати през пролива.

На фона на противоречивата информация за Ормузкия проток цените на петрола отново тръгнаха нагоре.

Вчера Иран обяви, че отваря протока, след като бе сключено споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан. Малко преди това Иран и САЩ се договориха за 10-дневно премирие, които изтича на 22 април.

"Мога да продължа примирието, но блокадата ще остане", каза днес Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One. И изрази увереност, че ще се стигне до по-трайно споразумение с Иран. Той каза, че има значителен прогрес в преговорите - Иран се е съгласил да не взима такса за преминаването на Ормузкия проток, а Вашингтон и Техеран заедно ще преместят в САЩ обогатения уран, който се съхранява в Иран.

If we don't do a deal, we will get the nuclear dust in a different form — in a much more unfriendly form. — Clash Report (@clashreport) 18 април 2026 г.

Иранското министерство на външните работи обаче отрече подобни договорки, а Галибаф, който ръководи и иранската делегация на преговорите, директно обяви, че всички твърдения на Тръмп са лъжа.

Техеран още не е дал съгласие за участие в следващия рунд преговори с американците заради продължаващата морска блокада на САЩ, съобщи иранското държавно издание Tasnim. "Отказът на Вашингтон от прекалени искания е главното условие за продължаване на диалога. В противен случай Техеран не смята да губи време с протяжни и безполезни преговори," пише то. Освен това в Иран смятат, че преждевременните изявления на Тръмп за дипломатически успехи и резултати от натиск върху Иран могат да попречат на преговорите.