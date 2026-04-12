И американците ще блокират Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще започнат да „БЛОКИРАТ всеки един кораб, който се опитва да влезе или да излезе от Ормузкия проток“.

В дълъг нов пост в Truth Social Тръмп написа, че „преговорите минаха добре, по повечето точки беше постигнато съгласие, но по единствената точка, която наистина имаше значение – ЯДРЕНАТА – нямаше“.

Тръмп добавя, че „в някакъв момент“ ще бъде постигнато споразумение за свободно преминаване, но „Иран не позволи това да се случи, като просто каза: ‘Някъде там може да има мина’, за която никой друг не знае освен тях“.

В същия пост Тръмп заяви: "Освен това инструктирах нашия флот да издирва и спира всеки съд в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открити води. Ще започнем и унищожаването на мините, които иранците са заложили в проливите".

„Никой, който плаща незаконна такса, няма да преминава безопасно в открито море“, казва Тръмп и добави: „Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни съдове, ще бъде ПРАТЕН В АДА!“„Блокадата ще започне скоро“, заключава Тръмп.

