И американците ще блокират Ормузкия проток

Днес, 16:33

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще започнат да „БЛОКИРАТ всеки един кораб, който се опитва да влезе или да излезе от Ормузкия проток“.

В дълъг нов пост в Truth Social Тръмп написа, че „преговорите минаха добре, по повечето точки беше постигнато съгласие, но по единствената точка, която наистина имаше значение – ЯДРЕНАТА – нямаше“.

Тръмп добавя, че „в някакъв момент“ ще бъде постигнато споразумение за свободно преминаване, но „Иран не позволи това да се случи, като просто каза: ‘Някъде там може да има мина’, за която никой друг не знае освен тях“.

В същия пост Тръмп заяви: "Освен това инструктирах нашия флот да издирва и спира всеки съд в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открити води. Ще започнем и унищожаването на мините, които иранците са заложили в проливите". 

„Никой, който плаща незаконна такса, няма да преминава безопасно в открито море“, казва Тръмп и добави: „Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни съдове, ще бъде ПРАТЕН В АДА!“„Блокадата ще започне скоро“, заключава Тръмп.

Още от Тръмп:

- Иранците ще се върнат и ще ни дадат всичко, което искаме. Искам всичко. Не искам 90%, не искам 95%. Казах им, че искам всичко, а те нямат козове.

- Китайските автомобили разрушават Европа, защото отнемат пазарен дял от Mercedes и BMW. В нашата страна няма китайски автомобили.

- Трябва да преразгледаме НАТО. Те не бяха с нас в труден момент. Те няма да бъдат с нас в труден момент. Това е просто военна операция, за нас това не е сложно.

- В крайна сметка цените на бензина и петрола ще паднат. Може би това няма да стане веднага, но веднага щом ситуацията се разреши, цените ще паднат.

- Мога да прекъсна електроснабдяването в Иран за 10 години.

