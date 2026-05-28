До 25 години белите американци ще станат малцинство в САЩ

Днес, 07:10
Към 2050 г. бялото население ще бъде само 46% от населението на Ню Йорк
Към 2050 г. бялото население ще бъде само 46% от населението на Ню Йорк

Според нови данни от преброяването в САЩ до 2050 г. хората с различен от бял цвят на кожата ще станат мнозинство в САЩ за първи път, съобщава “New York Post”.

Очакваната промяна ще отрази демографските изменения, подхранени от международната и вътрешната миграция, както и от спада в раждаемостта, показват данните на Американската служба за преброяване на населението. През 1980 г. 80% от населението на САЩ е било бяло, но се очаква това число да спадне до 47% до 2050 г. и до 44% до 2060 г.

На равнище щати някои от промените са дори още по-забележителни.

През 2000 г. само три щата — Калифорния, Хавай и Ню Мексико — са имали по-малко от 50 % бяло население. В Хавай никога не е имало мнозинство от бяло население, докато, според преброяването на населението в САЩ от 2000 г., делът на бялото население е бил 46% в Калифорния и 45% в Ню Мексико.

Към 2020 г., според най-новото преброяване, делът на бялото население в Мериленд също е спаднал до 47%, в Невада – до 46%, а в Тексас – до 40%.

През следващите две десетилетия се очакват още по-драстични демографски промени.

Прогнозира се, че до 2050 г. в още 10 щата на САЩ бялото население ще се превърне в малцинство. Сред тях са Ню Йорк, където делът на бялото население ще спадне до 46%, Ню Джърси – 37%, Кънектикът – 45%, Делауеър – 47%, Флорида – 39%, Джорджия – 37%, Аризона – 43%, Илинойс – 49%, Оклахома – 49% и Вашингтон – 49%.

Прогнозираните тенденции ще продължат, като до 2060 г. белите ще станат малцинство или ще се доближат до малцинство в общо 24 щата.

Някои от тези промени засягат Аляска, където белите ще спаднат до 50% от населението до 2060 г., Луизиана – 51%, Масачузетс – 46%, Минесота – 51%, Мисисипи – 51%, Северна Каролина – 49%, Род Айлънд – 47% и Вирджиния – 47%.
Данните отразяват огромните промени, настъпили в САЩ от 1980 г. насам.

Щатът с най-малко етническо разнообразие в САЩ е Западна Вирджиния, където през 2020 г. 89% от населението е било от бялата раса. До 2050 г. този процент се очаква да намалее само незначително до 86%.

