Зеленски не хареса германското предложение за "асоциирано" членство в ЕС

Днес, 17:21
БГНЕС/ЕПА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски не хареса германското предложение на страната му да бъде предоставено "асоциирано" членство в ЕС. 

В писмо до лидерите на ЕС Зеленски заяви, че това е "несправедливо", защото то ще остави Киев без глас в блока, предаде Ройтерс. Ако има асоциирано членство в ЕС, Украйна ще може да участва в срещи на върха на ЕС, както и на министерски заседания, но без да се включва в гласуванията.

"Ще бъде несправедливо за Украйна да присъства в Европейския съюз, но да остане безгласна", обръща внимание украинският президент.

"Сега е точният момент да се напредне по въпроса за пълноправното и съдържателно членство на Украйна", добавя той.

Писмото е адресирано до председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия - Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен, и до Никос Христодулидис, президент на Кипър - държавата с ротационното председателство на Съвета на ЕС в момента.

Зеленски благодари на европейските лидери за подкрепата и добавя: "Ние браним Европа - изцяло, не частично, и не с половинчати мерки". Украйна заслужава справедливо отношение и равни права в Европа".

