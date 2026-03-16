Шон Пен пренебрегна "Оскарите" заради Украйна

Украйна е била причината холивудският актьор Шон Пен да не присъства на "Оскарите". Пен спечели в категорията „Най-добър актьор в поддържаща роля“ за ролята си във филма на Пол Томас Андерсън „Битка след битка“, но вместо него статуетката му прие Киърън Кълкин с обяснението: "Не може да бъде тук или може би не иска". По-късно стана известно, че Шон Пен е в Украйна.

В Киев Пен се срещна с Володимир Зеленски, за което президентът на Украйна съобщи в своя Telegram канал.

„Благодарение на теб, Шон, знаем какво означава истински приятел на Украйна. Ти си с Украйна още от първия ден на пълномащабната война. И днес. И знаем, че ще бъдеш с нашата страна и нашия народ и занапред“, написа той.

През 2022 г. Шон Пен се намираше в Киев по време на руската инвазия. По-късно той заяви, че възнамерява да бойкотира „Оскарите", защото организаторите на церемонията не са позволили на Зеленски да се включи в излъчването с реч.