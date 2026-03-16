Шон Пен пренебрегна "Оскарите" заради Украйна

Днес, 18:53
Зеленски и Шон Пен
Украйна е била причината холивудският актьор Шон Пен да не присъства на "Оскарите". Пен спечели в категорията „Най-добър актьор в поддържаща роля“ за ролята си във филма на Пол Томас Андерсън „Битка след битка“, но вместо него статуетката му прие Киърън Кълкин с обяснението: "Не може да бъде тук или може би не иска". По-късно стана известно, че Шон Пен е в Украйна.

В Киев Пен се срещна с Володимир Зеленски, за което президентът на Украйна съобщи в своя Telegram канал.

„Благодарение на теб, Шон, знаем какво означава истински приятел на Украйна. Ти си с Украйна още от първия ден на пълномащабната война. И днес. И знаем, че ще бъдеш с нашата страна и нашия народ и занапред“, написа той.

През 2022 г. Шон Пен се намираше в Киев по време на руската инвазия. По-късно той заяви, че възнамерява да бойкотира „Оскарите", защото организаторите на церемонията не са позволили на Зеленски да се включи в излъчването с реч.

 

 

 

Още новини по темата

Украйна прати 3 екипа за борба с дронове към Арабския полуостров
10 Март 2026

Първите украински експерти по дронове заминават за Близкия Изток
08 Март 2026

Зеленски: САЩ ни поискаха помощ срещу дроновете "Шахед"
05 Март 2026

Украйна праща свои военни на помощ срещу Иран
04 Март 2026

Зеленски и Тръмп поговориха за мирна среща на върха
26 Февр. 2026

Зеленски: 4 години, откакто Путин щеше да превземе Киев за 3 дни
24 Февр. 2026

Зеленски: Путин вече започна Третата световна война
23 Февр. 2026

Зеленски заяви, че на Путин „му остава малко време“
14 Февр. 2026

Зеленски: САЩ дадоха срок до юни за край на войната
07 Февр. 2026

Европа изглежда изгубена, а не глобална сила
23 Яну. 2026

Зеленски остро критикува Европа и способността й за защита
22 Яну. 2026

Зеленски обяви извънредно положение в енергетиката на Украйна
15 Яну. 2026

Тръмп и Зеленски ще подпишат сделка за 800 млрд. USD в Давос
09 Яну. 2026

Русия заплаши Украйна с удар по правителствени сгради
29 Дек. 2025

