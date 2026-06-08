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Европейските лидери поставиха 5 условия за край на войната в Украйна

Прекратяване на бойните действия по линията на фронта и гаранции за сигурност са сред основните

08 Юни 2026
Германският канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски, британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон договориха 5 условия за край на войната
Туитър на Фридрих Мерц
Германският канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски, британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон договориха 5 условия за край на войната

Лидерите на Германия, Франция, Великобритания и Украйна се споразумяха за пет условия за постигането на справедлив и устойчив мир в Украйна, съобщиха чуждестранните медии. Това стана на среща в Лондон.

Първото условие е прекратяване на бойните действия. Второто - сегашната линия на фронта трябва да е отправна точка за мирни преговори. Освен това участниците в срещата смятат, че след прекратяването на огъня Украйна трябва да получи юридически обвързващи гаранции за сигурност, включително разполагане на многонационални сили на нейна територия. Руските активи ще бъдат замразени до прекратяване на войната и изплащане на компенсации на Украйна. Последното условие е за "защита на интересите на европейската сигурност в рамките на всякакви бъдещи договорености".

Русия вече отхвърли пособни условия. Тя настоява, че няма нужда от спиране на огъня и че преди започване на проговорите Украйна трябва да се оттегли от целия Донбас, включително и от територии, които руската армия не може да окупира вече години наред.

Тези условия са били предадени и от пратеника на Путин в Киев - бизнесменът Роман Абрамович. За посещението съобщи самият Путин на Международния икономически форум в Санкт Петербург, без да каже името на бизнесмена. Медиите писаха, че това е Абрамович, а в интервю за Sky News Зеленски потвърди това.

Украинският президент каза, че Абрамович е пристигнал през май в Киев, за да "изясни позициите на Украйна за възможните мирни преговори" и за да предаде "директно послание" от Путин. "Ключовото ми съобщение беше, че няма да напуснем Донбас. Няма да им дадем победата по този начин", разказа Зеленски пред Sky News. 

Зеленски даде да се разбере, че Украйна ще продължи да нанася удари по руска територия. "Ние няма да умираме мълчаливо. Ние ще пренесем тяхната война на тяхна територия", каза той. И добави, че Украйна вече се е научила да създава собствени ракети и дронове, а Путин слуша само тогава, когато му се "оказва тотателен натиск".

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Ключови думи:

мирни преговори, Володимир Зеленски, Владимир Путин

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