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Крим е в пълна хуманитарна катастрофа

В някои градове вече 9 дни няма ток и вода. Червеният кръст раздава помощи

Днес, 08:31
В Крим за всичко вече се чака на опашка
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В Крим за всичко вече се чака на опашка

В окупирания Крим е в ход пълномащабна хуманитарна криза. В северната част на полуострова хората са без ток и вода повече от седмица. Доставките на газ и комуникациите са нарушени, храната се разваля, стоките от първа необходимост започнаха да изчезват, цените в магазините и по бензиностанциите скочиха, банките обявиха лимит на тегленията. Местните жители вече искат поне доставки на гориво и помощ за евакуация. Руският Червен кръст се готви да раздава вода, храна и хигиенни комплекти. 

В Севастопол вечерта на 12 юли токът спря напълно. Окупаторите отдадоха това на „технологично нарушение“ и не уточниха срокове за възстановяване. Михаил Развожаев, ръководител на окупационната администрация на Севастопол, предупреди жителите на града, че поради „повреда в преносната мрежа“ се въвежда режим на тока - шест часа без ток, два часа със. Той заяви, че „повредата в преносната мрежа“ е станала извън Севастопол и в резултат на това лимитът на потреблението на електроенергия в града е бил значително намален. 

В Алуща руските власти очакват още по-дълги прекъсвания. Галина Огньова, ръководител на окупационната администрация на града, съобщи, че според предварителния график на „Крименерго“, електричеството ще бъде подадено за два часа, последвано от прекъсвания от осем до десет часа. Тя нарече щетите по мрежата „сериозни“. Според Огньова проблемите с електрозахранването са засегнали целия анексиран Крим.

В социалните мрежи жителите в редица райони на северен Крим пишат, че там ток няма вече 9 дни. "Скоро хората ще гладуват! И без това вече полудяваме! Обявете евакуация, направете нещо! Това не е живот, а мъчение!", пише една от пострадалите. "Заводите вече не работят, започнаха да раздават вода, но без ток как да живеем. Знаете ли колко продукти изхвърлихме, защото се развалиха, а цените скочиха драстично, избор няма, малките магазини затвориха... Какво още трябва да стане?", възмущава се друга.

Кризата в Крим започна в края на май, когато ВСУ започна удари по логистичните пътища и руските нефтопреработвателни заводи на полуострова. На 26 юни бе обявено извънредно положение. На 6 юли Крим остана без ток, тъй като ВСУ удари енергийните подстанции, а след това - и без вода. Появи се дефицит на захар, ориз, брашно и сол. В някои магазини ограничиха покупките до 3 броя от артикул. Цените на бензина по бензиностанциите скочи до над 200 рубли (2.2 евро), а на черния пазар - вече до 400 рубли (4.5 евро).

Най-голямата търговска банка - ВТБ, временно ограничи тегленето на пари с карти на други банки от своите банкомати до 15 000 рубли (171 евро) за една операция и 50 000 месечно (570 евро). Преди можеха да се теглят съответно 150 000 и 300 000. Ограниченията ще действат до 1 август, пише РБК. От банката обясниха това с "повишеното натоварване на банковата мрежа на фона на действия режим на извънредна ситуация" и желанието да се осигурят приоритетни услуги на нейните клиенти. На полуострова има около 1400 банкомата на ВТБ, но голяма част от тях зависят от електроснабдяването. Устройствата в някои офиси са включени към генератори.

Пострада и основният източник на приходи - туризмът. Руското правителство отдели над 4.3 млрд. рубли за подкрепа на туристическия сектор в Крим и Севастопол. По данни на Асоциацията на туроператорите в Русия към края на юли са били отменени около 1 млн. пътувания в региона.

На 24 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че в Крим започва операция по принуждаване на Русия към мир. Министърът на отбраната Михаил Фьодоров разказа, че има планове за изолиране на полуострова, а командващият Силите за безпилотни системи Робърт Бровди обеща да провали туристическия сезон. В края на юни опашката за излизане по Кримския мост беше от над 2000 автомобила, жп транспортът към Русия бе съкратен двойно.

 

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Ключови думи:

Крим, криза с бензина в Русия

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