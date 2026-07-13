Крим е в пълна хуманитарна катастрофа

В окупирания Крим е в ход пълномащабна хуманитарна криза. В северната част на полуострова хората са без ток и вода повече от седмица. Доставките на газ и комуникациите са нарушени, храната се разваля, стоките от първа необходимост започнаха да изчезват, цените в магазините и по бензиностанциите скочиха, банките обявиха лимит на тегленията. Местните жители вече искат поне доставки на гориво и помощ за евакуация. Руският Червен кръст се готви да раздава вода, храна и хигиенни комплекти.

Россияне покидают Крым из-за систематических атак Сил Обороны Украины. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают что отток населения может привести к краткосрочным демографическим последствиям, которые могут закрепиться в долгосрочной перспективе. pic.twitter.com/db2CF7vfry — Крым.Реалии (@krymrealii) 11 юли 2026 г.

В Севастопол вечерта на 12 юли токът спря напълно. Окупаторите отдадоха това на „технологично нарушение“ и не уточниха срокове за възстановяване. Михаил Развожаев, ръководител на окупационната администрация на Севастопол, предупреди жителите на града, че поради „повреда в преносната мрежа“ се въвежда режим на тока - шест часа без ток, два часа със. Той заяви, че „повредата в преносната мрежа“ е станала извън Севастопол и в резултат на това лимитът на потреблението на електроенергия в града е бил значително намален.

Праздник начинается, праздник начинается!

Коллаборанты взвыли от тотальной несправедливости, русско-фашистские оккупанты их бросили!

А тем временем остров Крым оторвался и медленно дрейфует в сторону Украины! pic.twitter.com/BDXisZqWla — FAKE OFF (@fakeofforg) 5 юли 2026 г.

В Алуща руските власти очакват още по-дълги прекъсвания. Галина Огньова, ръководител на окупационната администрация на града, съобщи, че според предварителния график на „Крименерго“, електричеството ще бъде подадено за два часа, последвано от прекъсвания от осем до десет часа. Тя нарече щетите по мрежата „сериозни“. Според Огньова проблемите с електрозахранването са засегнали целия анексиран Крим.

The situation in Crimea is becoming critical. As authorities remain largely silent, residents are flooding the Telegram channel of the head of Crimea with complaints about power outages, communication disruptions, fuel shortages, and water supply issues. Thread with translations: pic.twitter.com/AWozDg6tW4 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) 8 юли 2026 г.

В социалните мрежи жителите в редица райони на северен Крим пишат, че там ток няма вече 9 дни. "Скоро хората ще гладуват! И без това вече полудяваме! Обявете евакуация, направете нещо! Това не е живот, а мъчение!", пише една от пострадалите. "Заводите вече не работят, започнаха да раздават вода, но без ток как да живеем. Знаете ли колко продукти изхвърлихме, защото се развалиха, а цените скочиха драстично, избор няма, малките магазини затвориха... Какво още трябва да стане?", възмущава се друга.

"12 число, цена 279 рублей.

Мне просто интересно, вроде говорили, что цена будет падать, как-то дешевле быть, 100 рублей по-моему или я просто ошибаюсь?"



Крым. Актуальная цена на горючее. В сети уже распространяют информацию, что на отдельных заправках стоимость достигает 350 р. pic.twitter.com/F4KDTq7xq5 — Світлана Комендант (@3Mwsm11j1mpkYcB) 12 юли 2026 г.

Кризата в Крим започна в края на май, когато ВСУ започна удари по логистичните пътища и руските нефтопреработвателни заводи на полуострова. На 26 юни бе обявено извънредно положение. На 6 юли Крим остана без ток, тъй като ВСУ удари енергийните подстанции, а след това - и без вода. Появи се дефицит на захар, ориз, брашно и сол. В някои магазини ограничиха покупките до 3 броя от артикул. Цените на бензина по бензиностанциите скочи до над 200 рубли (2.2 евро), а на черния пазар - вече до 400 рубли (4.5 евро).

Най-голямата търговска банка - ВТБ, временно ограничи тегленето на пари с карти на други банки от своите банкомати до 15 000 рубли (171 евро) за една операция и 50 000 месечно (570 евро). Преди можеха да се теглят съответно 150 000 и 300 000. Ограниченията ще действат до 1 август, пише РБК. От банката обясниха това с "повишеното натоварване на банковата мрежа на фона на действия режим на извънредна ситуация" и желанието да се осигурят приоритетни услуги на нейните клиенти. На полуострова има около 1400 банкомата на ВТБ, но голяма част от тях зависят от електроснабдяването. Устройствата в някои офиси са включени към генератори.

Satellite imagery shows a 7.5 km vehicle queue stretching to the inspection and screening complex near the Crimean Bridge. The congestion was visible on approaches to the checkpoint handling traffic before the bridge crossing. #Crimea pic.twitter.com/irdEryiaKd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 3 юли 2026 г.

Пострада и основният източник на приходи - туризмът. Руското правителство отдели над 4.3 млрд. рубли за подкрепа на туристическия сектор в Крим и Севастопол. По данни на Асоциацията на туроператорите в Русия към края на юли са били отменени около 1 млн. пътувания в региона.

Крым или снова украинский или безлюдный?😂😂🤣 pic.twitter.com/hRGgWWCr5Z — Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) 13 юли 2026 г.

На 24 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че в Крим започва операция по принуждаване на Русия към мир. Министърът на отбраната Михаил Фьодоров разказа, че има планове за изолиране на полуострова, а командващият Силите за безпилотни системи Робърт Бровди обеща да провали туристическия сезон. В края на юни опашката за излизане по Кримския мост беше от над 2000 автомобила, жп транспортът към Русия бе съкратен двойно.